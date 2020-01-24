經濟

香港地產

MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交

【明報專訊】雖然今年暑期租務市場較往年遜色，但部分新入伙盤租賃交投活躍。除南昌站匯璽III外，將軍澳日出康城MALIBU，自上月入伙至今累錄約47宗租務成交，當中有20宗為本月錄得，平均實用呎租約33元水平。香港置業助理分區董事劉浩勤指，MALIBU租務成交以2房單位為主，本月20宗租賃中有13宗為2房單位，包括位於3B座高層B室，實用面積540方呎，業主上月以1.8萬元放租，最終以1.65萬元租出，實用呎租約31元。業主2018年3月以800.2萬元購入，持貨逾2年，租金回報約2.5厘。

MALIBU現時的租務成交價介乎1.3萬至3.8萬元，暫時租務成交價最高的單位為1A座高層A室，實用1087方呎，4房雙套連工人套間隔，以3.8萬元租出，實用呎租35元。業主2018年以1989萬元購入，租金回報2.3厘。

另一邊廂，屯門御半山同樣於今季入伙，屋苑入伙至今共錄逾35宗租賃成交，本月佔約20宗。

御半山1房連儲物室月租1.33萬

美聯區域經理蔡偉傑表示，屋苑平均實用呎租介乎27至38元，單位租務成交價由9000至1.4萬元。其中，御半山1B座高層D室，實用404方呎，1房連儲物室間隔，開放式廚房，以1.33萬元租出，實用呎租33元。業主2018年7月以712萬元購入，租金回報2.2厘。另一個位於御半山1A座高層B室的1房單位，實用面積304方呎，業主由開價1.38萬元減至1.1萬元租出，減幅兩成，並獲租客承租，實用呎租36元；業主2018年7月以563萬元購入，租金回報約2.3厘。

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