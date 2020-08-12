上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情

明報記者 林尚民

稅務局最新資料顯示，上月共錄1828宗涉辣稅成交，比6月份的1570宗多出16.4%，數字連升3個月，並為去年10月錄得1990宗後的9個月新高。此外，上月辣稅共收約10.65億元，雖然按月微跌0.6%，但仍是連續兩個月破10億元水平。三大辣稅中，上月涉及公司客或非本地買家的BSD成交達79宗，比今年6月大升49%，並為今年1月錄得81宗後的半年高位，惟金額則由6月份的1.643億元下跌至1.436億元，跌幅12.6%。

上月辣稅涉1828宗 按月升16％

至於反映投資者入市的DSD，上月便有1716宗相關成交，按月升15.5%，其中276宗涉及住宅物業，比6月份的251宗多出約10%，而1440宗則涉及非住宅物業，按月增加16.7%；另上月涉及DSD的稅款達9.081億元，比6月份8.899億元多約2%，當中住宅相關稅款有5.214億元，按月增加約4%，而涉及非住宅的DSD稅款則有3.887億元，較6月份的3.867億元輕微下跌，相關數字料反映近月工商舖物業減價吸引買家入市等因素。

此外，上月涉及SSD的成交則有33宗，重返今年2月水平，雖然數字是連升3個月，但實際上按月卻只是多出一宗，金額涉1320萬元，比6月少33%。

BSD宗數按月急升近五成

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，政府公布之數字有輕微滯後，最新公布7月份之辣稅表現，主要反映疫情第三波爆發前的市况，當時疫情正緩和，樓市亦明顯向好，部分非本地買家趁機來港買樓，令BSD及DSD宗數有所上升。

不過，對於BSD宗數上升而所涉稅款卻輕微回落，他則認為，近期在疫情影響下，大額成交有所減少，加上樓價亦有所調整，令相關稅款未有跟隨宗數同步增加。對於7月SSD宗數按月只增加1宗，他認為，SSD數字主要是在淡市時才會大增，因部分業主見樓市冷清而提早賣樓。

業界料下月公布8月數字或回落

對於未來走勢，因應上月份疫情再度變得嚴峻，相信下月公布8月份之辣稅宗數及金額均會減少，但最新單日確診數字已回落至30多宗，相信若疫情進一步緩和，政府10月公布9月份的辣稅數字將會有所增加。