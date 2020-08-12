周顯：股神也要與時並進

這顯然是一條舊片，皆因現時巴郡也在買科技股，例如蘋果。不過可能決定買的已不是巴菲特，而是他的手下。我認為，現時巴郡的主要策略，類似盈富基金的公司，但並非所有藍籌股全買，而是在藍籌股當中，挑選一些比較好質素的，因此可以跑贏大市。當然也會買入一些中型股票，但手法已保守得不得了。

買自己懂得的股票，當然最好，可是，如果只懂得傳統產業，不懂新經濟，在今時今日，你會發現根本無股可買。這是因為新經濟在大量資金的帶動下，把傳統經濟摧毀得太快，那條所謂的「護城河」，在新型大炮之下，已無險可守了。

財技本質永遠不變

其實，當年巴菲特師從Benjamin Graham，後者崛起於上世紀大蕭條後，當時有大量平價股票可買，股價低於資產值，只要買入後，拆骨出售，必賺無疑。巴菲特入行之時，也用這策略，獲利不菲，但到了後來，經濟起飛，市場上可供拆骨的廉價股票愈來愈少，因此巴菲特才發明了自己的價值投資法。

所以說，股票技巧是不停改進的，巴菲特所說的，有部分已不適用。但當然，財技的本質，卻是永遠不變。

[周顯 投資二三事]