劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼

恒指昨高開284點後向上，午後最多升654點，曾升穿兩萬五關口、高見25,031點，但未能企穩，收報24,890點，升513點或2.11%。國指升1.63%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.34%、跌0.31%。周一受壓的恒生科技指數再跌0.65%。反映恒指以外，大市表現一般。大市成交1414億元，與60天平均相若，交投平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔近兩成；陽燭對陰燭為54比46，大市偏好，買盤動力較強及積極，但沽壓動力也不弱。本報數據庫追蹤30個行業，有兩成下跌，教育跌2.7%表現最差，其次軟件服務跌2.2%，另醫藥保健、金屬及礦石跌約1%。

繼希望教育（1765）計劃配售後，中教（0839）、睿見（6068）也配股集資，後兩者股價昨跌超過6%，並觸發教育行業在強勢中出現明顯調整。目前教育股都主要靠併購維持較快增長，享有高估值，隨着年內股價動輒累升五成甚至一倍，公司有誘因趁機集資，不排除配股行動陸續有來，打擊行業表現。不過，希望、中教、睿見宣布或配股後，股價未失勢，中教守住10天線，睿見守20天線及低位4.2元，希望仍處於約2.5至2.8元交易密集區。

九毛九周黑鴨頤海澳博 高位沽壓不輕

熱炒的科網、醫藥或教育股調整，但消費、娛樂、旅遊等備受追捧。博彩及消閒、航空及相關昨升4%、5%，紡織及服飾升逾3%，本地的地產及相關股亦反彈逾2%。金沙中國（1928）、海底撈（6862）、李寧（2331）升約一成或以上，海昌海洋（2255）、普拉達（1913）、中升（0881）升逾半成。

內地將分三階段全面恢復居民前往澳門的旅遊簽註，濠賭股大漲，但強勢如銀娛（0027）已差不多升至兩年高位約62元；海底撈創上市新高，李寧也見多年新高，現價估值透支公司的業務進入全面復蘇，甚至是疫情之後汰弱留強的企業生意愈做愈大。

此外，九毛九（9922）、周黑鴨（1458）昨高位急回7%收市，頤海（1579）、澳博（0880）由高位回吐4%，高位沽壓不輕。

滔搏短線整固後 料可再上試高位

相比下，運動服飾零售商滔搏依然相對落後，可以留意。公司為內地行業龍頭，可以受惠零售市道復蘇及人民對健康生活意識提高。該股6月中遭控股股東折讓近一成配售減持，股價持續受壓，直至上月跌至9元初見支持。該股昨天升穿9.8元進一步攀升，但受制50天線及關口位10元，短線整固後料可再上試高位，首位目標10.7元。止蝕位放在9.5元。

[劉思明 數據尋寶]