經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼

【明報專訊】恒指一洗頹風，大幅反彈逾2%，惟科技股沽壓未除，只是焦點重返消費、娛樂或舊經濟股，拉動恒指向上。消費娛樂股累升不少，回吐壓力不輕，滔搏（6110）依然落後可留意。

恒指昨高開284點後向上，午後最多升654點，曾升穿兩萬五關口、高見25,031點，但未能企穩，收報24,890點，升513點或2.11%。國指升1.63%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.34%、跌0.31%。周一受壓的恒生科技指數再跌0.65%。反映恒指以外，大市表現一般。大市成交1414億元，與60天平均相若，交投平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔近兩成；陽燭對陰燭為54比46，大市偏好，買盤動力較強及積極，但沽壓動力也不弱。本報數據庫追蹤30個行業，有兩成下跌，教育跌2.7%表現最差，其次軟件服務跌2.2%，另醫藥保健、金屬及礦石跌約1%。

繼希望教育（1765）計劃配售後，中教（0839）、睿見（6068）也配股集資，後兩者股價昨跌超過6%，並觸發教育行業在強勢中出現明顯調整。目前教育股都主要靠併購維持較快增長，享有高估值，隨着年內股價動輒累升五成甚至一倍，公司有誘因趁機集資，不排除配股行動陸續有來，打擊行業表現。不過，希望、中教、睿見宣布或配股後，股價未失勢，中教守住10天線，睿見守20天線及低位4.2元，希望仍處於約2.5至2.8元交易密集區。

九毛九周黑鴨頤海澳博 高位沽壓不輕

熱炒的科網、醫藥或教育股調整，但消費、娛樂、旅遊等備受追捧。博彩及消閒、航空及相關昨升4%、5%，紡織及服飾升逾3%，本地的地產及相關股亦反彈逾2%。金沙中國（1928）、海底撈（6862）、李寧（2331）升約一成或以上，海昌海洋（2255）、普拉達（1913）、中升（0881）升逾半成。

內地將分三階段全面恢復居民前往澳門的旅遊簽註，濠賭股大漲，但強勢如銀娛（0027）已差不多升至兩年高位約62元；海底撈創上市新高，李寧也見多年新高，現價估值透支公司的業務進入全面復蘇，甚至是疫情之後汰弱留強的企業生意愈做愈大。

此外，九毛九（9922）、周黑鴨（1458）昨高位急回7%收市，頤海（1579）、澳博（0880）由高位回吐4%，高位沽壓不輕。

滔搏短線整固後 料可再上試高位

相比下，運動服飾零售商滔搏依然相對落後，可以留意。公司為內地行業龍頭，可以受惠零售市道復蘇及人民對健康生活意識提高。該股6月中遭控股股東折讓近一成配售減持，股價持續受壓，直至上月跌至9元初見支持。該股昨天升穿9.8元進一步攀升，但受制50天線及關口位10元，短線整固後料可再上試高位，首位目標10.7元。止蝕位放在9.5元。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
安樂工程減持美企2%避制裁
安樂工程減持美企2%避制裁
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
證監凍結5帳戶涉市場操控
證監凍結5帳戶涉市場操控
彭博：華晨債權銀行已組債委會
彭博：華晨債權銀行已組債委會
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
時代鄰里中期利潤倍升
時代鄰里中期利潤倍升
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
星洲GDP跌13%歷來最差
星洲GDP跌13%歷來最差
軟銀首季轉賺921億
軟銀首季轉賺921億
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
技術取勝：希慎短線料受阻25元
技術取勝：希慎短線料受阻25元
周顯：股神也要與時並進
周顯：股神也要與時並進
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
傳媒人533萬購The Icon單位
傳媒人533萬購The Icon單位
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險