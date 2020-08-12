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張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間

【明報專訊】恒指升513點，收報24,890點，成交金額1413億元。美國總統特朗普制裁微信後美股拒絕回落，舊經濟股更成為新的動力來源，能源、運輸、細價股都表現搶鏡，近期更跑贏科技股。市場看好經濟復蘇，加上憧憬疫苗可於今年底前後面世，可推動舊經濟股盈利增長。本欄昨日也指港股因成為中美磨心而落後，但全球股市全不受影響，呈高位整固後再上之勢。市場消化了制裁消息後，港股昨日大漲，除了騰訊（0700）反彈，中資金融股、中資電訊股、匯控（0005）、友邦（1299）等也貢獻甚大。

港股一直是新舊經濟股冰火兩重天，前者如ATMX、軟件、SaaS、醫藥、生化、醫療設備、物管、內需消費等全都大幅炒上，後者如金融、地產、資源、基建、電訊等則一潭死水。由於後者佔恒指和國指比重很大，港股表現長期落後外圍市場。

舊經濟股過去數月也偶有炒作，最凌厲要數7月初一役，在官媒再出牛市論之下A股急升，也拉起中資金融股暴漲。回落後上周也曾嘗試反彈，結果在美國制裁下，升勢僅一天便結束。

內地經濟復蘇成勢 消費股當炒

今次又是舊經濟股發力，能否出現較長的升浪？只有事後才知道，但從一些指標來看，經濟復蘇也開始成勢。包括中國原油表觀消費開始創新高；貨運航線加價，刺激中遠海控（1919）創52周新高；餐飲業進入積極擴張模式，繼九毛九（9922）後，海底撈（6862）也大漲兼創出新高。內地疫情已徹底受控，全國民眾普遍已不用佩戴口罩，餐飲娛樂消費都報復式反彈。要留意，中國經濟已由10年前投資主導，全面轉向消費主導，故當年炒復蘇是買各類金屬、建材、水泥，今天則是各類消費，如餐飲、體育用品、食品飲品、白酒啤酒等。

恒指展升浪須重磅股配合

恒指走勢也到了一個重要關口。由疫情低位至今的上升軌，以及由7月高位延伸出的下降軌已經匯合，恒指開始要決定一個方向。騰訊績後走勢，對指數會有舉足輕重作用，但以當前估值和制裁內容未明，若指數要展升浪，也必須要由其他重磅股配合。友邦會是炒復蘇的一個好選擇，而低殘的港資股也有一定值博率。

內地將重啟澳門旅遊簽證，濠賭股齊齊大漲，而本港確診個案降至33宗，雖然談不上徹底受控，但近日確診數字持續下降也是事實，九倉置業（1997）也大升5.7％。

九置績後市場反應一般，大多認為下半年租金收入仍有下調壓力，中長期也面對結構性風險，包括內地民眾留在內地消費，也可到海南島購買免稅商品。筆者也覺得九置面對不少挑戰，但當疫情減退甚至受控，旅遊、自由行全面復蘇，作為一個除免稅、保證正貨以外，還有酒店、餐飲全面配套的旅遊地方，香港仍有競爭優勢。退一步看，由2019年下半年至今本港零售業都是下行周期，盈利和估值都處於很悲觀水平，若2021年能止跌回穩，無論如何會有一定重估空間。

[張兆聰 還看今朝]

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