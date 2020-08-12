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經濟
2020年8月12日星期三
技術取勝
投資策略
「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
安樂工程減持美企2%避制裁
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
證監凍結5帳戶涉市場操控
彭博：華晨債權銀行已組債委會
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
時代鄰里中期利潤倍升
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
星洲GDP跌13%歷來最差
軟銀首季轉賺921億
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
技術取勝：希慎短線料受阻25元
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
周顯：股神也要與時並進
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
傳媒人533萬購The Icon單位
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險
技術取勝：希慎短線料受阻25元
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【明報專訊】金沙中國初步呈現突破（圖）
安踏倘守75元可再上（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
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