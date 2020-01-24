經濟
植耀輝 焦點股

投資策略

植耀輝：IGG近日抽升 慎高追

【明報專訊】過去不少上市公司為加深散戶對公司認識，部分會舉辦如投資推介會，以令投資者對公司業務發展有更詳細了解；部分快將上市公司，會在媒體大賣廣告，以加深外界印象。像恒大健康（0708）早前鋪天蓋地宣傳，恐怕少之又少。當然，純以宣傳推廣角度，短時間內確令「恒馳」品牌變得皆知巷聞。不過如此「洗腦式」宣傳，外界評價卻似乎是毁多於譽。

也談談港股最新部署。傳統上8月股市會有較大波動，今年情况更難測，美國會否再向中國企業出招當然備受關注；今日公布業績之騰訊（0700）焦點亦由業務表現轉為未來「向外闖」發展策略會否改變。至於恒指表現，雖然昨大幅抽升，但預期仍維持拉鋸格局，於24,000至25,000點水平上落。

核心業務表現一般

股份方面，騰訊中期業績留待下周再作詳細分析，既然如此，今日先談另一手遊股IGG（0799）。該公司自上周三收市後公布上半年業績後，股價至今累升達44%。先跟大家簡單回顧其業績表現，截至6月底止，營業額下跌12%至3.1億美元。雖然收入表現一般，淨利潤卻升88%。原因在於其持有包括5.76%的心動公司（2400）股權之投資公允價值增加5430萬美元，若撇除此因素，淨利潤升10%。心動公司股價自7月初至今大升，預期下半年相關公允值仍會進一步增加。另外，IGG派發包括特別息在內50.2港仙中期息，以現價計息率達6.16厘，在行業中較罕見。

不過，股價推升的原因可能是與其估值低有一定關係。根據彭博統計，IGG現價市盈率不足10倍，行業平均中位數為17倍以上；IGG核心業務表現一般，但估值低，存在追落後價值。只是近日已大幅抽升，所以暫不建議高追。

（筆者未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

上 / 下一篇新聞

「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
安樂工程減持美企2%避制裁
安樂工程減持美企2%避制裁
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
證監凍結5帳戶涉市場操控
證監凍結5帳戶涉市場操控
彭博：華晨債權銀行已組債委會
彭博：華晨債權銀行已組債委會
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
時代鄰里中期利潤倍升
時代鄰里中期利潤倍升
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
星洲GDP跌13%歷來最差
星洲GDP跌13%歷來最差
軟銀首季轉賺921億
軟銀首季轉賺921億
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
技術取勝：希慎短線料受阻25元
技術取勝：希慎短線料受阻25元
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
周顯：股神也要與時並進
周顯：股神也要與時並進
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
傳媒人533萬購The Icon單位
傳媒人533萬購The Icon單位
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險