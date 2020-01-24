植耀輝：IGG近日抽升 慎高追

也談談港股最新部署。傳統上8月股市會有較大波動，今年情况更難測，美國會否再向中國企業出招當然備受關注；今日公布業績之騰訊（0700）焦點亦由業務表現轉為未來「向外闖」發展策略會否改變。至於恒指表現，雖然昨大幅抽升，但預期仍維持拉鋸格局，於24,000至25,000點水平上落。

核心業務表現一般

股份方面，騰訊中期業績留待下周再作詳細分析，既然如此，今日先談另一手遊股IGG（0799）。該公司自上周三收市後公布上半年業績後，股價至今累升達44%。先跟大家簡單回顧其業績表現，截至6月底止，營業額下跌12%至3.1億美元。雖然收入表現一般，淨利潤卻升88%。原因在於其持有包括5.76%的心動公司（2400）股權之投資公允價值增加5430萬美元，若撇除此因素，淨利潤升10%。心動公司股價自7月初至今大升，預期下半年相關公允值仍會進一步增加。另外，IGG派發包括特別息在內50.2港仙中期息，以現價計息率達6.16厘，在行業中較罕見。

不過，股價推升的原因可能是與其估值低有一定關係。根據彭博統計，IGG現價市盈率不足10倍，行業平均中位數為17倍以上；IGG核心業務表現一般，但估值低，存在追落後價值。只是近日已大幅抽升，所以暫不建議高追。

（筆者未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]