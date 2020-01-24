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軟銀首季轉賺921億

【明報專訊】受出售美國電信商T-Mobile大部分持股等提振，加上旗下願景基金（Vision Fund）押注的召車軟件優步（Uber）及商用通訊軟件公司Slack等股價回升，軟銀集團（SoftBank Group）在截至3月的上一財年錄得9616億日圓（約700億港元）史上最嚴重虧損後，在剛過去的4至6月第一財季重新實現盈利，利潤按年增長12%至1.26萬億日圓（約921億港元）。為減少債務及回購股票，軟銀早前公布價值4.5萬億日圓（約3290億港元）的資產出售計劃，迄今已完成95%。

短期續售資產 或令阿里股價受壓

軟銀行政總裁孫正義昨表示，軟銀正準備超越4.5萬億日圓的資產出售目標。短期來看，軟銀繼續增加資產出售，可能令阿里巴巴股價受壓。作為阿里的最大股東，軟銀持有約25%阿里股份，約值1.3萬億港元。軟銀5月曾透露，與銀行訂立預付式遠期合約，利用阿里巴巴持股取得115億美元（約897億港元）資金。另外，軟銀又投入5.55億美元資金，成立新的資產管理部門。新部門由孫正義持股33%，投資於蘋果、亞馬遜、Facebook等上市科技企業的股票。這有別於軟銀旗下主要投資於未上市初創企業的願景基金。

（綜合報道）

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