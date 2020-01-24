軟銀首季轉賺921億

【明報專訊】受出售美國電信商T-Mobile大部分持股等提振，加上旗下願景基金（Vision Fund）押注的召車軟件優步（Uber）及商用通訊軟件公司Slack等股價回升，軟銀集團（SoftBank Group）在截至3月的上一財年錄得9616億日圓（約700億港元）史上最嚴重虧損後，在剛過去的4至6月第一財季重新實現盈利，利潤按年增長12%至1.26萬億日圓（約921億港元）。為減少債務及回購股票，軟銀早前公布價值4.5萬億日圓（約3290億港元）的資產出售計劃，迄今已完成95%。