星洲GDP跌13%歷來最差

預測全年GDP萎縮5%至7%

新加坡政府將全年GDP預估，由萎縮4%至7%，下修至萎縮5%至7%。新加坡貿易及工業部長陳振聲預期，經濟復蘇需時，且過程並不容易，須制定新的發展方向。新加坡次季多數時間實施封鎖措施，令多個行業受創。上季建築業按年萎縮59.3%，住宿及食品服務業按年萎縮41.1%，交通及倉儲業亦按年萎縮39.2%。新加坡貿工部稱，新加坡經濟前景自5月以來已略為轉弱，未來幾季疫情形勢將如何發展，國內外的經濟復蘇將會是什麼形態，都存在巨大不確定性。

分析師指出，最新GDP數據預示經濟復蘇放緩。經濟預測下調，也意味過去兩、三年累積的經濟增長將被抵消。雖然封鎖措施已放寬，但嚴格的邊境控制、社交距離規定及外勞短缺，將拖累新加坡的復蘇步伐。華僑銀行分析師Selena Ling稱，多個經濟體受新一輪疫情爆發所影響，重新收緊措施，可能打擊民眾對經濟復蘇期望。

新加坡金管局3月放寬貨幣政策，政府注資近1000億坡元（約5652億港元）以減緩疫情帶來的衝擊。

（綜合報道）

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