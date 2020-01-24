美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股

美國總統特朗普簽署行政命令紓困，市場預期新一輪刺激方案即將通過，提振了風險偏好，促使投資者沽出黃金獲利。現貨金昨晚跌逾4%，至每盎司1940美元左右。期金跌穿每盎司1960美元。

債價下跌，美國10年期國債孳息率升穿0.6厘。國際油價微升。

科技巨企圖推翻特朗普外勞入境禁令

亞馬遜和facebook在內的美國科技巨企向加州法院提交訴訟文件，挑戰特朗普暫停向外國專才發放工作簽證、限制部分外籍勞工入境的行政命令。

這訴訟主要由美國全國製造商協會（National Association of Manufacturers）發起。該協會是美國最大的製造業工業貿易協會，代表50個州的14,000家小型和大型製造企業。路透社稱，包括亞馬遜、facebook、蘋果、微軟、Netflix和Twitter在內的52家公司，已簽署該訴訟文件。

稱中國加拿大印度乘機招攬人才

訴訟文件稱，特朗普暫停發放簽證的行政命令，是基於「錯誤的假設」，認為此舉可保護美國工人，但這禁令其實損害美國企業，進而損害已陷入困境的美國經濟。

該文件稱，加拿大、中國和印度等國家的企業正抓住這機會吸引人才，而美國企業目前也有必要在境外招聘人才，以完成工作。

特朗普政府早前收緊美國入境政策，由6月底至今年底暫停發放一系列特定工作簽證，部分簽證主要用於科技公司的招聘。特朗普政府稱，暫停發放簽證可為受疫情影響的美國失業者提供就業機會。

法官：司機非承包商 Uber須予勞工保障

由於簽證限制，美國商會（USCC）上月聯同全國製造商協會、美國零售聯合會（NRF）、國際培訓與交流組織（Intrax）等多個行業協會，向美國國務院及國土安全部提出訴訟。

此外，加州法官向召車軟件優步（Uber）及Lyft下臨時禁令，禁止他們將旗下司機認定為合約承包商，剝奪其僱員身分。

按照裁決，兩家公司須向司機提供超時補水、病假和費用報銷等員工保障，料將對零工經濟模式（Gig Economy）帶來重大影響。兩家公司表示會提出上訴，以阻止禁令生效。

（綜合報道）

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