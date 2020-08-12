虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠

明報記者 溫藹紅

Livi Bank今日正式推出服務，是繼眾安銀行、天星銀行及匯立銀行後，第四家開業的虛擬銀行。有別於其他虛銀，Livi Bank客戶開戶前，需要先經該行網站輸入姓名和電郵，以獲取邀請碼後，最快可於10分鐘內完成手機開戶。Livi Bank行政總裁孫大威表示，現時可獲邀請的客戶名單約2000人，故該行將分批邀請客戶開戶，但初步沒有就客戶數目設定目標。

0.5厘息只限首50萬元

該行又稱，客戶成功開戶後可即時獲得100元迎新獎賞，同時客戶每成功推薦一位親友開戶，便可獲額外100元獎賞，可邀請最多10名親友，即最高可獲1000元獎賞。

本港虛銀在試業或開業初期，普遍會以高息存款作為招徠，例如天星銀行推出的活期存息最高3.6厘、眾安銀行活期最高亦有1厘。然而，Livi Bank推出的活期存款服務，年利率最高0.5厘，較天星及眾安低，同時亦只適用於首50萬元存款，但同樣不設最低存款結餘要求，亦不會收取任何帳戶費用。孫大威表示，不同銀行均有不同定位，該行將重視客戶體驗，未來會視乎市場需求推出更多銀行服務。

推銀聯二維碼付款功能

此外，Livi Bank宣布與銀聯國際合作，推出銀聯二維碼付款功能，可支持全港數超過4萬間零售商戶。該行指，客戶在開業推廣期間使用該付款功能購物，再搖動手機，便可獲得「Shake Shake」獎賞優惠，客戶每日可贏取最多3次獎賞，並於下次購物時使用。不過，該行未有透露實際獎賞金額，Livi Bank市場事務代表黃彥指，該行會根據客戶的消費金額，設定獎賞金額範圍，稱期望能予消費者驚喜。

至於Livi Bank在開業前管理層頻變動，孫大威指出，作為初創企業「人事變動非常正常」，目前該行團隊為150人，且來自銀行、金融、零售消費等不同行業。他又強調，該行的數據中心設於香港，且極度重視客戶的數據資料安全，必定符合香港法律及監管要求。