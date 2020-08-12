經濟

證監凍結5帳戶涉市場操控

【明報專訊】證監會昨日公布，向兩家券商加多利證券及中財證券發出限制通知書，禁止其處置5個帳戶資產。公告顯示，被凍結資產與今年4月底進行針對一香港上市公司的涉嫌市場操控活動有關。

證監會表示，調查仍在進行中。證監未公布涉及市場操控活動的公司名。證監會公布，在未取得該會事先同意情况下，兩家經紀行不可就被凍結帳戶的任何證券訂立交易、提取或轉移資金等 。若經紀行接獲任何交易或轉出資金指示，亦須通知證監會。

涉兩小型券商

本次涉及的兩家小型券商中，加多利證券持1號牌、4號牌，屬加多利集團（Gary Cheng Group）旗下，由鄭發丁創立。中財證券持1號牌，為內地企業中財招商投資集團旗下，中財於內地則有化學建材、券商等業務。

翻查資料，今年4月底，主板及GEM均有多隻異動股遭洗倉。例如3月於主板掛牌的服裝商半新股常達控股（1433），自掛牌以來股價低迷，但4月底單日突飈最多1.3倍，第二日見新高後狂插68%。常達控股昨日報0.06元，跌5.88%。GEM板方面，亦有多隻仙股狂跌。例如內地投資公司新威斯頓（8242）單日曾跌58.8%。新加坡承包商守益控股（2227）單日曾跌50%。環球數碼創意（8271）曾單日插35%。

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