中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶

董事長：97%基站原址升級 影響收入

中美關係日趨緊張，佟吉祿表示現時對公司的影響不大，整體建設需求仍然正常，未來會按照國家導向繼續滿足營運商的5G建設需求。

中國鐵塔2020年上半年淨賺29.78億元，較去年同期多16.9%。總會計師高春雷稱，目前資本開支約143億元，符合年初預估的全年約280億元指引，如沒有特殊情况，料下半年資本開支與上半年相若。

集團表示，根據2018年與三大電訊商訂立的《商務定價協議》，4G和5G的基本定價不變，協議限期至2022年，暫未有啟動新一輪洽商，不過5G基站耗電量大，擬向國家爭取優惠電費價格。

此外，集團上半年跨行業及能源經營業務收入錄得15.79億元，按年急升87.3%。副總經理劉國鋒表示，公司換電業務在一二線城市快速布局，與美團點評（3690）、順豐及中國郵政等公司戰略合作，實現業務的快速發展，上半年運營的換電站達到1.25萬個，用戶超過15萬戶，營業收入達到9935萬元。

中國鐵塔昨天收報1.46元，跌3.31%。