經濟

內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊

【明報專訊】人民銀行昨日公布7月份金融數據，新增人民幣貸款、廣義貨幣供應（M2）增速及社會融資規模均遜預期，亦比6月為低。其中，7月份新增人民幣貸款9927億元（人民幣‧下同），低過預期的1.2萬億元及6月的1.81萬億元；社會融資規模1.69萬億元，差過預期的1.85萬億元，並大幅低於6月的3.43萬億元。M2則按年增10.7%，較預期增長11.2%及6月增幅11.1%為差。

新增人幣貸款9927億 低預期的1.2萬億

新增人民幣貸款中，住戶部門貸款增加7578億元，其中短期貸款增加1510億元，中長期貸款增加6067億元；企業單位貸款增加2645億元，其中短期貸款減少2421億元，中長期貸款增加5968億元，票據融資減少1021億元；非銀行業金融機構貸款減少270億元。

德銀亞洲高級經濟學家周浩指出，數據表現不理想，新增貸款與社融規模一下子減少，不過這有可能是因為人行的貨幣政策轉向，從寬鬆改為壓供應，非市場融資需求的不足。他認為，7月數據表明市場不要再有降準或減息預期，除非經濟數據明確地掉頭向下；目前來看，未來幾季還是能延續目前經濟復蘇節奏，所以政策上已很難有特別明顯的寬鬆預期。

華泰證券亦認為，政策基調變化可能是信貸增速放緩的主因，而M2增速收窄，主因信貸擴張的訴求下降，央行維持流動性在偏中性的狀態，加上銀行自身儲備項目不足、嚴查違規信貸等因素。至於企業新增中長期貸款達到近6000億元水平，連續5個月高於去年同期，或是受到基建投資所推動。

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