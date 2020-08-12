佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資

佐丹奴上半年銷售額按年下跌44.4%至14.13億元，毛利率按年下跌4.7個百分點至54.6%，每股淨虧損11.1港仙，派中期息3.1港仙，較去年同期少約七成。佐丹奴昨午公布業績，收市報1.22元，升6.09%。截至6月底，佐丹奴在港澳共有66間分店，較去年底淨減少7間分店。劉國權指出，每年約有三分之一店舖需續租，租金減幅水平參差，部分減幅達一半以上，亦有分店只減一成至兩成，因此有關店打算。他認為，至少減租一半或以上才有經濟條件營運下去，如租金太昂貴，不排除關閉10間或以上分店。

劉國權：倘租金太貴 不排除關逾10店

他表示，看不清未來一兩年香港前景，縮減分店後或將資源投放到韓國、台灣、泰國等地區，疫情放緩後生意回升表現不錯。他強調，佐丹奴不會撒離香港，但短期經營環境困難，因此縮細業務規模，不敢預測何時才復蘇。他又稱，香港7月銷售只是「麻麻哋」，只較最差時「好咗少少」，澳門相對較好，但兩地算是眾多地區中表現較差。

劉國權表示，為吸引本地消費，近日門市亦有出售口罩、甚至是洗衣珠等，令產品更加多元。網上銷售方面，他指佐丹奴在全球已與11、12個平台合作，仍有約10億元現金再作投資，會投放至後勤部門加快出貨速度。整體業績而言，由於上半年非現金撥備較進取，相信下半年虧損將會減少。

強調沒裁員減薪 港員工減約數十人

截至6月底，集團共有6600名員工，較去年底減少1300人。劉國權解釋，主要是因為中國近年減少自營店、增加特許經營店，員工流失主要來自中國，其他市場如香港亦有關店，強調沒有裁員、減薪措施，香港員工減少約數十人。