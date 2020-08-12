經濟

佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資

【明報專訊】佐丹奴（0709）上半年由盈轉虧1.75億元，主席兼行政總裁劉國權表示，在香港「大家都有困難」，集團自去年中開始已經歷消費意欲下跌，難預計未來何時復蘇，對下半年零售市道感悲觀。他指現時香港經營環境十分困難，除非租金回落至大量旅客來港前水平，才會在港加大投資，並表示不排除關閉所有今年租約期滿的分店。

佐丹奴上半年銷售額按年下跌44.4%至14.13億元，毛利率按年下跌4.7個百分點至54.6%，每股淨虧損11.1港仙，派中期息3.1港仙，較去年同期少約七成。佐丹奴昨午公布業績，收市報1.22元，升6.09%。截至6月底，佐丹奴在港澳共有66間分店，較去年底淨減少7間分店。劉國權指出，每年約有三分之一店舖需續租，租金減幅水平參差，部分減幅達一半以上，亦有分店只減一成至兩成，因此有關店打算。他認為，至少減租一半或以上才有經濟條件營運下去，如租金太昂貴，不排除關閉10間或以上分店。

劉國權：倘租金太貴 不排除關逾10店

他表示，看不清未來一兩年香港前景，縮減分店後或將資源投放到韓國、台灣、泰國等地區，疫情放緩後生意回升表現不錯。他強調，佐丹奴不會撒離香港，但短期經營環境困難，因此縮細業務規模，不敢預測何時才復蘇。他又稱，香港7月銷售只是「麻麻哋」，只較最差時「好咗少少」，澳門相對較好，但兩地算是眾多地區中表現較差。

劉國權表示，為吸引本地消費，近日門市亦有出售口罩、甚至是洗衣珠等，令產品更加多元。網上銷售方面，他指佐丹奴在全球已與11、12個平台合作，仍有約10億元現金再作投資，會投放至後勤部門加快出貨速度。整體業績而言，由於上半年非現金撥備較進取，相信下半年虧損將會減少。

強調沒裁員減薪 港員工減約數十人

截至6月底，集團共有6600名員工，較去年底減少1300人。劉國權解釋，主要是因為中國近年減少自營店、增加特許經營店，員工流失主要來自中國，其他市場如香港亦有關店，強調沒有裁員、減薪措施，香港員工減少約數十人。

上 / 下一篇新聞

「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
安樂工程減持美企2%避制裁
安樂工程減持美企2%避制裁
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
證監凍結5帳戶涉市場操控
證監凍結5帳戶涉市場操控
彭博：華晨債權銀行已組債委會
彭博：華晨債權銀行已組債委會
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
時代鄰里中期利潤倍升
時代鄰里中期利潤倍升
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
星洲GDP跌13%歷來最差
星洲GDP跌13%歷來最差
軟銀首季轉賺921億
軟銀首季轉賺921億
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
技術取勝：希慎短線料受阻25元
技術取勝：希慎短線料受阻25元
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
周顯：股神也要與時並進
周顯：股神也要與時並進
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
傳媒人533萬購The Icon單位
傳媒人533萬購The Icon單位
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險
新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險