4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管

業績公告曾指業務問題多

今年4月，閱文創辦人吳文輝及梁曉東、總裁商學松、高級副總裁林庭鋒等多名「草創」成員辭任，由騰訊副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文首席執行官和執行董事，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出任閱文總裁和執行董事。閱文在大清洗前後傳出不少傳聞，其中就包括騰訊希望轉型增加收費閱讀，令以點擊為主要分成標準的作家感到不滿。集團表示，新管理層已在一些緊急事態上做出了快速回應，如針對作家們對過往歷史合同的不滿，主動與作家代表懇談並承諾改革，最終在一個月內，推出多份新合同樣板供作家選擇，並輔以盜版打擊升級舉措，更好地保護作家權益。

集團又表示，將透過與騰訊合作，改善現有平台上的社交及社區功能，以及強化以IP為中心多方面發展，包括漫畫、動畫、電視劇、電影和遊戲等在內的各種娛樂形式。