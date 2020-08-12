閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億

明報記者 蔡穎霖

閱文昨公布2020年上半年業績，錄得32.6億元營收，按年增加9.7%。當中，在線業務錄24.95億元，按年升50.1%；版權運營及其他收入錄7.65億元，按年跌41.5%。毛利17.31億元，按年增6.8%。

收入32.6億 按年增9.7%

集團上半年平均月活躍用戶達2.33億，平均月付費用戶達1060萬名，按年分別增加7.5%及9.3%。每名付費用戶平均每月收入按年增長逾五成至34.1元。閱文集團指出，免費閱讀進展未達預期，去年推出免費閱讀App「飛讀」，整體表現未符預期。

閱文指出，因應新冠肺炎疫情爆發，中國內地影視行業受到較大衝擊，包括影視製作延期，以及上映時間待定的壓力，使新麗傳媒的影視項目整體周期變長，不確定性增加。

根據公告，閱文集團2018年以總代價155億元，向騰訊（0700）及新麗管理層成員收購新麗傳媒時，該公司曾作出業績承諾，於2018年至2020年的3年間，分別為閱文帶來不低於5億元、7億元和9億元利潤。

兩年前155億購新麗 利潤承諾未達標

在2018年10月底完成收購後，新麗傳媒僅為該財年貢獻6790萬元純利，僅佔承諾的13.58%；即使2019年推出熱門劇集《慶餘年》，也只為閱文帶利5.486億元的盈利，仍差1.514億元才達標。至於2020年上半年，更蝕9701萬元，今年更難達標。

新麗傳媒表現低於預期，觸發收購協議條款之中，該管理團隊作為賣方的獲利計酬代價的調減。早於2018年，閱文給新麗傳媒的獲利計酬代價，已由20.42億元減至11.88億元；同時在2019年，閱文撥回相關酬金開支7.88億元。連同今年上半年的1.17億元，即新麗傳媒兩年半間賺少17.59億元。

稱加快優質IP系列化影視劇開發

集團表示，隨着與新麗傳媒業務的整合，未來將持續擴大影視改編和製作的佈局，並加快推進優質IP的系列化影視劇開發。