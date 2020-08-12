經濟

保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成

【明報專訊】保誠（2378）公布上半年業績，作為亞洲最主要市場，香港因為新冠肺炎實施內地訪客入境限制，影響內地訪客業務，香港市場新業務利潤按年跌67%至3.53億美元，年度保費等值銷售額（APE）按年跌64%至3.88億美元。

CEO：續保影響不大 保費收入符預期

集團執行總裁Mike Wells表示，內地訪客旅行限制，對該行在港保險銷售有很大的影響，不過客戶續保沒有受疫情影響，續保率有95%，因此從保費收入角度仍合乎預期。

集團整體上半年的新業務利潤按年下跌45%至11.6億美元，年度保費等值銷售按年下跌27%至26.44億美元。持續經營業務的經營溢利以固定匯率計算下降2%至25.41億美元。上半年保誠派發5.37美仙（約0.42港元），以現時對今年經營資本收入估計，今年每股將派16.1美仙，實際視乎今年餘下時間的市況及財務表現是否符合預期而定。

總部留倫敦 拒評中英關係影響

中英關係因《港區國安法》和英國禁用華為而變得緊張，問及會否影響英國保誠在中港的業務，Mike Wells表示不宜評論政治情况，該行只能在現有環境下執行工作。保誠為英國作基地的險企，風險相對美國企業為低。保誠去年分拆了歐洲業務M&G上市，集團整體由香港保監局監管。Mike Wells表示，保誠會將總部留在倫敦，倫敦會支援非營運的工作，他不評論有投資者呼籲將總部由倫敦移至香港。

保誠公布將美國業務Jackson分拆上市的詳情，預計在明年將少數權益在美國以首次發行上市，日後視乎市况逐步減持，收益將用於在亞洲及非洲進一步投資。假如市况不利，則預計向現有股東分派於保誠在Jackson的權益。

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