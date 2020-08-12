安樂工程減持美企2%避制裁

美法律顧問建議 規避風險

日前聲稱美國對鄭若驊的制裁不適用於公司的安樂解釋，減持TEI是基於美國法律顧問意見，重新評估美國的監管、經營及業務環境，認為鑑於中美緊張局勢的最新發展，計及TEI的業務及客戶來源，讓TEI當地管理層增加股權，是符合商業最佳利益。而完成交易後，因TEI不再是安樂附屬公司，因此不需要與安樂的業績合併披露。

按照美國財政部規定，被制裁者無論是直接或間接持有50%或以上權益的財產，都屬制裁範圍，美國人或企業亦不得與之做生意。

券商：盡量避免連帶關係

而兩日前還強調不適用於制裁的安樂卻突然放棄控股TEI，宏高證券投資經理梁杰文認為，可能是預先準備的防預措施，令TEI的營運資料不須公開披露，盡量避免連帶關係。

安樂是在3月31日宣布，向TEI的6名高層收購51%股權，作價3570萬美元（約2.78億港元），其中TEI主席Mark Gregorio便出售了30.6%股權。

另一方面，根據3月份的交易協議，安樂可委任3人進入TEI董事會，另外兩名董事由當日的賣方、即6名股東包括Mark Gregorio指派。

而昨日通告稱，根據修改文件，最新安排是安樂及6名原股東可各自指派兩人進入董事會。通告未有清楚說明董事會人數是否已減至4人，倘若董事會人數降至4人，則安樂於董事會的代表仍佔一半，在董事會的「話事權」理論上與另外6名股東睇齊。

董事委任人數仍達半

此外，據修改文件，安樂獲授予額外優先購買權，倘若Mark Gregorio轉讓TEI任何股份，則安樂可優先向其購入TEI最少2%已發行股本。