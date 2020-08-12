貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升

大行摩根大通表示，新的通關安排比其預期為佳，估計澳門7、8月份賭收按年跌75%至80%，到10月時跌幅會收窄至50%，六大賭股屆時有機會錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）。

大摩料按年跌幅收窄 10月復盈利

內地國家移民局公布，內地公安機關出入境管理部門於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。這比澳門社會文化司長歐陽瑜周一宣布，將自8月12日零時起恢復辦理珠海市民，包含居住證持有人赴澳門旅行簽注，包括團隊遊和個人遊，更進一步。

復辦內地客赴澳簽注 利賭股

一眾濠賭股全面上升，當中龍頭金沙中國連升兩日，昨日單日炒高最多10%，收市時升幅仍達9.83%。永利澳門（1128）緊隨其後，全日大升6.48%。

金沙連漲兩日 一度炒高10%

匯豐報告認為，珠澳復通旅行簽注，可視為進一步擴闊通關的基礎，卻不足以支持貴賓博彩重拾增長。

該行指出，8月首9日濠江僅錄得3億澳門元賭收。摩根大通則指出，預期中澳之間逐步恢復旅遊簽注，10月份賭收的跌幅有機會縮窄並按年跌50%，六大賭股有機會實現正數EBITDA。