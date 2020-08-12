證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎

倘涉重大影響資訊 須及時披露

因應該股的交投及價格出現異常情況，證監會表示「一直在監察」，將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動，並會與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，而且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場。

財經專欄作家渾水昨天表示，他前日在社交平台帖文中已經表明是買入「純粹是情感支持」，並非理性的投資，因為壹傳媒當時隨時會被凍結財產和停牌，是極高風險投資。他在前日買入時是在最低位，認為股民不要因為走勢急升而追入。

渾水：隨時被凍結 屬高風險投資

集團主席黎智英等高層因為涉嫌違反《港區國安法》於周一早上被捕，該股仍然繼續買賣，至前晚集團曾發公告交代多名高層被捕事件，並表明相信不影響公司營運。至昨日，執行董事兼行政總裁張劍虹等人陸續獲保釋離開。

此前，包括香港政研會等建制派組織，曾公開表示已去信證監會，投訴未有即時因應該公司股份異動而將其停牌。