經濟

「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素

【明報專訊】壹傳媒（0282）主席黎智英前日被警方以違反《港區國安法》為由拘捕，公司股價卻意外連續第二日急升，昨日最多更曾急升超過6倍，收市升幅收窄，報1.1元，仍升3.3倍，全日成交額急增至42.65億元，僅次騰訊（0700）和美團點評（3690），成為日內第三大成交港股。昨日傳媒股和被視為親民主派的「黃色概念股」一同炒起，有分析員指出，部分股份缺基本因素支持，股價缺乏承託下可能快速下挫，散戶應該保持審慎。

明報記者 歐陽偉昉

黎智英前日早上被捕後，有網民聲稱買入壹傳媒表示支持，最終股份兩日累升11倍，惟相比首日大幅上升，昨股價則更為波動，下午開市後10分鐘逼近2元隨即急滑，收市雖仍升逾三倍，但比日內高位回吐四成。值得留意的是，壹傳媒昨日在1.5元或以上的成交中，平均每宗交易成交手數普遍介乎2至3手，或反映買賣仍以散戶較多。

壹傳媒兩日累升11倍 料散戶居多

同屬「偏黃」的毛記葵涌（1716）亦在中午最多上升2.17倍報2.38元，收市升幅收窄至1.55元，上升1.06倍。持有毛記的萬華媒體（0426）亦升33%，萬華收市後公布在場內平均以1.547元減持毛記1040萬股，套現1040萬元。其他傳媒股炒起，有線寬頻（1097）升27%，與壹傳媒立場相對的東方報業（0018）亦升8.3%。

投機客轉炒壹傳媒 輪證成交明顯跌

此外，多隻「黃色概念股」一同急升，彌明生活百貨（8473）升1.36倍，叙福樓（1978）升64.71%，易還財務（8079）升56.4%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，壹傳媒本身缺乏可憧憬的基本因素，急升是因為投機，股價過往只是數毫數仙，大手買入推升股價所需資金並不多。他建議平常少有投資的人不要為理念而高追，因為股票在二手市場買賣只是與另一個散戶「塘水滾塘魚」，對公司不會從中得益。

有衍生工具發行商則表示，過去兩日窩輪及牛熊證資金流入明顯減少，他相信不少投機客轉而炒賣包括壹傳媒在內的熱炒股份。據彭博資料顯示，牛熊證及窩輪成交金額分別為80.44億及124.11億元，俱較上周五顯著減少（見圖）。

恒指曾穿25000 續挑戰降軌

恒指昨日表現向好，午後一度升穿兩萬五見25,031點，續挑戰下降軌，收市升幅稍為收窄，收報24,890點，升513點或2.11%，國指升1.63%，報10,153點。科指收報7129點，跌0.65%，主板成交1413億元。內地公布逐步恢復居民赴澳門旅遊簽注，至9月23日全國恢復，濠賭股做好（見另稿）。

相關字詞﹕譚朗蔚 渾水 彌明生活百貨 黃色概念股 萬華媒體 毛記葵涌 黎智英 港區國安法 壹傳媒

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