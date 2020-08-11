仲量聯行：中環46萬呎商廈招頂租 佔市場三成半

滙賢一號連環蝕讓 不足2年蝕逾百萬

據仲量聯行的《香港地產場觀察》指出，中環寫字樓6月租金按月跌2.3%，尖沙嘴及九龍東分別按月下跌2.6%及2.7%，租金差距與中環進一步收窄，加上經濟疲弱令大部分租客於中環以外地區物色辦公室，令6月新租賃成交有95%位於中環以外地區，較去年6月73.7%為高，該區空置率已升至5.6%。此外，中環區內的招頂租的樓面亦上升至逾46萬方呎，佔整體寫字樓市場的招頂租樓面約35%。

此外，土地註冊處顯示，佳源國際（2768）及鄧成波家族合作發展的活化工廈項目屯門滙賢一號．雋峰連錄兩宗撻訂，其中一個面積772方呎的中層02室，原由一名報住深圳的內地買家於2018年底以836.4萬元購入，惟上月初即國安法實施後撻訂，若以樓價15%計，預料該名內地客損手約125萬元。

汀九屋地招標意向價1.6億

另一方面，高力國際指，荃灣青山公路382號汀九段屋地推出招標，截標日期為下月15日，意向價1.6億元。 項目佔地逾1萬方呎，已獲批建最高7292方呎樓面，每方呎樓面地價約2.2萬元。