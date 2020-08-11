首都廣場64呎舖 7年勁蝕九成

土地註冊處顯示，過去錄得不少蝕讓成交的首都廣場3樓一個面積約64方呎迷你舖，上月以28萬元售出，呎價僅4375元，原業主於2013年以288萬元購入，持貨7年，帳面勁蝕260萬元，蝕幅達九成。

大棠路舖3000萬沽 低市價一成

另市場消息指出，上述元朗大棠路29至33號地下C舖，面積約500方呎，原叫價3800萬元，最新以3000萬元售出，即減價800萬元或21%，呎價約6萬元，較市價平約一成。舖位現由大昌食品租用，最新月租7.2萬，租金回報約2.9厘。原業主2007年1098萬元購入，持貨13年，帳面獲利1902萬元或1.7倍。

此外，美聯旺舖營業董事董富表示，中環閣麟街28號地下及閣樓現連租約放售，地舖位連入則閣樓共約1,250方呎，以9300萬元易手，呎價約7.4萬元。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生則指出，莊士集團最新推出中環干諾道中莊士大廈醫務樓層招租，當中包括16樓全層，面積約2321方呎，意向月租14萬餘元，呎租約60元，而10樓及12樓散單位，面積約966及639方呎，月租4萬餘元起。