御海灣周五再售53伙 兩成半招標賣

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣上月開售至今累沽152伙、套現10億元，平均實呎1.85萬元。她續指，御海灣周五推售的單位，實用面積介乎254至514方呎，涵蓋開放式至3房，另亦包括特色戶。至於40伙發價單發售單位，維持最高22%直減折扣，折實價460萬至988萬元、折實均呎1.77萬元，折實價計市值逾2.5億元。

OMA天寰OASIS連沽特色戶

新冠疫情持續嚴峻下，雖然新盤市場昨日只錄約15宗成交，但不乏特色戶成交，如啟德區兩宗大額成交，單日吸金逾9235萬元； 其中建灝旗下啟德天寰，售出低座星寰匯1座地下及1樓A室、屬地下連花園及泳池複式戶，實用面積1414方呎4房間隔，成交價4800萬元（連車位）、實呎3.39萬元，買家成交期120日，並獲贈家俱，呎價創星寰匯同類花園戶新高。天寰2017年開售至今累沽812伙，套現98億元，現剩10伙待售，其中9伙屬特色戶。

一手市場昨沽15伙

另會德豐啟德OASIS KAI TAK，以4435.4萬元售出低座A座地下及1樓B室，實用面積1409方呎連花園特色戶，4房間隔，實呎3.14萬元，買家最長可獲1088日長成交期（約3年）。會德豐表示，項目現餘7伙低座單位待售。永泰（0369）青山公路OMA by the SEA，同樣透過招標售出特色戶，為2座17樓B8室，實用面積351方呎連177方呎天台，成交價511.3萬元、實呎1.45萬元，買家成交期90日。

新盤本月暫錄12宗撻訂

另據本報統計，主要新盤本月迄今暫錄約12宗撻訂，最新一宗來自帝御．金灣，原於本月1日以396.39萬元售出的3座7樓08室，屬實用面積290方呎一房戶，買家取消交易料遭沒收訂金5%涉約20萬元，為樓盤首宗撻訂。