太古城本月首10日13宗成交

【明報專訊】本地新冠肺炎確診宗數連續多日回落至每日少於百宗水平之際，有大型屋苑交投量略為回升。港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月首10日錄得約13宗成交，較上月同期9宗大幅上升，當中有6宗為過去周末兩日所錄得。中原高級分行經理莊劍嵐表示，太古城最新成交位於洞庭閣低層H室，實用面積545方呎，2房間隔，單位附有裝修。原業主今年6月以1065萬元放盤，在累減125萬元後，最終以940萬元將單位易手，實呎17,248元。買家屬區內用家，原業主於2013年9月以605萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利335萬元或55%。
第一城河景樓王1135萬 低高峰16%
至於新界上車屋苑之一的沙田第一城，本月暫錄約5宗成交，包括一宗業主移民、減價賣樓個案。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城13座中層A室，實用面積819方呎，3房1套間隔連工人套間隔，望城門河景，屬屋苑最優質戶型。原業主打算移民下，以1200萬元將單位放售，在累減65萬元或5％後，新近以1135萬元成交，實呎13,858元。
資料顯示，該單位對上數層的一個同類戶，面積和間隔相若，曾於去年8月以1350萬元易手，創下屋苑成交價最高紀錄，實呎16,484元，即意味是次成交價，較去年屋苑最高價紀錄低215萬元或16％。原業主2013年6月以710萬元購入上述單位，持貨7年，帳面獲利425萬元或60％。