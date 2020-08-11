太古城本月首10日13宗成交

第一城河景樓王1135萬 低高峰16%

至於新界上車屋苑之一的沙田第一城，本月暫錄約5宗成交，包括一宗業主移民、減價賣樓個案。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城13座中層A室，實用面積819方呎，3房1套間隔連工人套間隔，望城門河景，屬屋苑最優質戶型。原業主打算移民下，以1200萬元將單位放售，在累減65萬元或5％後，新近以1135萬元成交，實呎13,858元。

資料顯示，該單位對上數層的一個同類戶，面積和間隔相若，曾於去年8月以1350萬元易手，創下屋苑成交價最高紀錄，實呎16,484元，即意味是次成交價，較去年屋苑最高價紀錄低215萬元或16％。原業主2013年6月以710萬元購入上述單位，持貨7年，帳面獲利425萬元或60％。