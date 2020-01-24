內地客揸悅堤5年半蝕840萬 原作度假之用 屋苑1個月連環現蝕讓

明報記者 張允亭

樓齡約7年的悅堤，全盤設有102伙複式單位，實用面積由1398方呎起，項目至今僅錄得有7宗二手成交，最新2宗均屬蝕讓。市場消息指出，悅堤L18座中層單位，實用面積1714方呎，屬複式戶，採3房間隔，設50方呎花園及前庭，附按摩浴池。

實用1714呎 2150萬沽

單位原本由內地客持有，新近以2150萬元沽出，實呎12,544元。原業主2015年1月以2970.5萬元購入作度假之用，持貨5年半，帳面已蝕820.5萬元或28%，惟購入時享有發展商的印花稅補貼，故連同雜費計，料實際損手約840萬元或近三成。

上月底內地客2000萬蝕讓

事實上，據土地註冊處資料顯示，悅堤一個位於L17座中層單位，實用面積1700方呎，於上月底以2000萬元易手，實呎為11,765元。原業主為內地人，於2014年6月以2317.8萬元購入，即使購入時獲印花稅補貼，持貨6年，帳面仍要蝕317.8萬元或14％。

影岸‧紅法院令複式2100萬破頂價沽

東涌影岸·紅一伙頂層複式戶的內地業主，因欠債遭內地銀行追討，最後法庭頒令將物業出售，成交價2100萬元，創屋苑新高。

美聯高級分區營業經理吳惠斌指出，影岸．紅B座頂層一個複式戶，實用面積1408方呎，採3房1套間隔，屬大單邊戶，連天台526方呎，設內置樓梯連接天台，為屋苑極為罕有的優質戶。單位新近由法院頒令出售，以2100萬元獲自用客承接，實呎14,915元。

不過，據銀行估值該單位價值2500萬至2800萬元，即成交價低估價逾兩成。資料顯示，該單位樓下一伙不連天台的複式單位，實用面積1408方呎，曾於2018年7月以2088萬元易手，而相隔2年、新成交的頂層連天台單位僅高出12萬元。

上述單位原本由內地買家於2008年以1480萬元購入，近日被債權人強行賣樓還債，物業在12年間，帳面升值約620萬元或42％。

昇悅居3房1018萬 低市價近一成

此外，香港置業分行助理分區董事陳渝東表示，荔枝角昇悅居3座低層G室，實用面積603方呎，3房間隔，近日減至1018萬元獲外區客承接，實呎16,882元，成交價較屋苑近期同類造價低近一成。原業主2007年8月355萬元購入，帳面賺約663萬元1.8倍。