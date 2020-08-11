湯文亮：中標價並不是市價

不過，我不是以低於市價，反而是高於市價買到那層樓，老友話唔明白，明明有很多測量師表示我所買入的樓價是低於市價，唔通他們搞錯，他們當然冇錯，不過，測量師所講的市價其實是估價，我雖然很開心，但仍然不能夠自欺欺人，而事實上我所買入的價錢是高於市價，基本上沒有人會接我的出價，既然冇人接，我的出價就變成有價無市，又怎可以說是市價，第二標還可以說是市價，起碼還有我會接受。

老友不大同意，我話有一個實例，就是在7月初時，政府招標一幅沙田火炭工業用地，中標價是56億元，第二標只是36億元，中標價比第二標多了20億元，不用我解釋大家都明白中標價不可能是市價，由於政府公報第二標，除非已完成交易，否則中標者有可能撻訂。所以，中標價並不是市價，更加唔能夠恭喜我以低於市價買入那層寫字樓。不過，我亦很開心，千金難買相連地。

老友問如果公開拍賣，就算拍到都是高於市價，老友講得冇錯，不過又不能一本通書睇到老，招標與公開拍賣是不同的，招標的第一第二標可能相距甚遠，以沙田火炭地為例，第一標高過第二標超過35%，但如果拍賣，兩者相差一般不足1個巴仙，所以，用拍賣價做市價亦可以，是不用太執着。

現在賣樓宜私人市場直接放售

老友問多我一句，現在是不是招標賣樓好時間。我認為不是，因為在疫情、中美爭拗影響下，買樓的人出價比較審慎，尤其是落標買樓，因為落標後就失去主動權，最進取買家出價都會低估價最少10幾個巴仙，業主睇到落標價會很傷心。所以如果一定要賣樓，不如在私人市場放盤，現在雖然樓市停滯不前，但二手樓放盤量不多，如果搵到一個願意拼搏的物業代理，或可賣到好價。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]