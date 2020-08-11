周顯：炒自己股份 易過真做生意

很多年前，一位天王級的高手對我說﹕「我可不是喜歡向下炒，不過當局不准我向上炒，咪唯有向下囉！」

話說當年他初出道時，涉嫌付款給一個基金經理，要他幫手炒賣他的股票，結果被「雪榚佬」調查，搞了幾年，搞到一身蟻，心想「向上炒」原來太多困難，不如索性惡向膽邊生，往另一方向走了。

在2000年之後，香港做生意已無可為，很多公司都因為做生意而倒閉，反而是買殼賣殼，不做生意、只炒股票的那些人，生活得最好。在炒股票的世界，也是齋炒股票，不做實業的人們，由於比較專心，因此也經營得比較好。

金融業發達 其他生意便難生存

查實，一個金融城市，由於金融業發達，其他生意很難生存，這就是經濟學上的crowding out effect（擠出效應）。如果A公司集資了1億元，這1億元全部用來炒自己的股票。另一家B公司同樣也集資了1億元，用這1億元安安分分的做生意，完全不去搞股票。大家不妨想想，在短期而言，哪一家公司的股價表現比較好？當然是有1億元buying power的股價是遠勝！

所以，老千股永遠比實業股更加吸引，就是這個原理。金融城市也永遠脫離不了這個窠臼。

[周顯 投資二三事]