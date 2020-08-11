劉思明：科技指數整固 騰訊跑輸沽壓大

恒指昨低開後曾經跌258點，低見24,272點反彈，午後一度倒升，但很快回軟，收報24,377點，跌154點或0.63%；國指0.72%。大市成交1353億元，略低於60天平均，交投平穩。大市並非全線向淡，據《明報》港股數據庫，升跌比率36比64，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成半多；陽燭對陰燭為44比56，反映大市普遍下跌收市，但沽盤動力不大，不少個股有買盤支持。

騰訊連跌3日，為今年來第8次連跌3日，但今次3日累跌一成，比7月14日累跌7%、2月24日累跌5%更傷。此外，騰訊跌穿7月下跌低位511元未能收復，初現向下突破跌勢，但恒生科技指數尚未走樣。

今年6月至7月上旬科技指數急升，相對納指亦大漲，明顯跑贏納指，強勢盡現。不過，7月中急回，壓倒形勢不再。走勢上，科技指數向上受制7月高位，向下則守住7月低位，尚未有明確方向，短線有機會高位整固，可以炒波動低買高沽。科技指數成分股中，比亞迪電子（0285）、美團（3690）、心動（2400）、金蝶（0268）、同程藝龍（0780）上升動力相比同業較強。騰訊短線已轉弱，向上料將受制530元，宜趁反彈減磅。

軟件服務科技器材表現最差

除了科網或少數熱炒行業，其他表現不太差。本報數據庫追蹤的30個行業，昨有七成下跌，當中只有三成多跌逾1%，軟件服務、科技器材跌約2.6%表現最差，其次環保及新能源、金屬及礦石、醫藥保健跌約2%。此外，家品及零售、博彩及消閒升近3%，前者只有四成多股份上升，後者上升股份佔七成。另教育升1%，股份表現好壞參半。

小家電商JS環球生活（1691）昨升近三成，帶動家品行業做好。公司發盈喜，預計上半年純利不少於1億美元，相比去年同期約2190萬美元，按年增長3.5倍或以上；純利激增是受到整體收入增長強勁帶動，尤其北美及歐洲市場增幅顯著，同時部分商品因暫時性關稅豁免令稅務返還。

JS環球生活宜待回吐至10元才考慮

疫情促進了宅經濟，利好小家電銷售，但歐美經濟復蘇前景難料，加上中美等關係緊張，貿易保護或再加劇，JS環球下半年業績能否維持上半年強勢表現存有疑問，而股價昨急升後估值不平宜，現水平高追要小心，宜待回吐10元附近才考慮，並設低收9.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]