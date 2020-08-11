張兆聰：澳門恢復自由行 小注銀娛

美國制裁微信繼續影響市場，騰訊低開3％後全日反彈乏力，午後跌幅逐步擴大再下試500元關口，480元至500元支持位仍然有效。市場憂慮iPhone會被迫將微信下架而影響鎖情，手機設備股受壓，瑞聲（2018）及高偉（1415）齊瀉6％。若美國要求iPhone將微信下架，由於後者已是內地民眾不可或缺的日常生活工具，由付款、購物、社交、娛樂等全都使用微信，iPhone用戶只能換機，或者多買一部。

但筆者也有一個疑問，若iPhone因制裁令而將微信下架，難度谷歌旗下的安桌系統就可獲豁免？假設同樣要下架的話，則內地只能用鴻蒙，屆時就真的與中國全面脫鈎。當制裁嚴厲至這個程度，意味美國已抱兩敗俱傷甚至同歸於盡的態度對付中國，但從美股上周五的反應來看，投資者認為可能性不大。此外，中國也繼續釋出善意，制裁的11名美國人並不包括特朗普的管治團隊，都是一些反華議員為主。中國「戰狼」外交暫時變為「綿羊」外交，也有利中美關係發展。

炒舊經濟復蘇 升勢多短暫

香港成為中美對抗的磨心，恒指一直大落後，但近期全球股市表現不差，多在高位徘徊呈整固後再上格局。一個利好因素是經濟復蘇，若疫苗能年底前面世更會是強心針。就算在港股之中，不少股份也在炒復蘇，如航運股中的中遠海控（1919），餐飲股的九毛九（9922）昨日也大升，汽車股則炒作銷售回升，長汽（2333）、廣汽（2238）都偏強。但炒舊經濟股復蘇，升勢多較為短暫，已見銷售持續強勢的如機械設備股、啤酒股等則高位初見阻力，風險比較大。

從宏觀數據來看，內地7月CPI升2.7％，高於6月份的2.5％，水災和豬肉價格是主要推動因素。但是撇除食品及能源核心CPI僅升0.5％，為2010年以來最低。分析認為，一方面是全面恢復生產，供應正常化，但大量民眾失業或收入減少，總供求失衡下壓制了物價。隨着水災因素消失，豬肉價格的基數效應亦淡化，未來CPI將會顯著走弱。至於PPI則跌2.4％，當中生產者購進價格環比升0.9％，為2017年11月以來最高，但各類產品出廠價則依然弱勢，同樣反映終端需求仍然偏弱，復蘇需時。

強勢濠賭股相當貼近疫情前高位

珠海恢復澳門自由行，濠賭股炒上，銀娛大升5.6％，澳博（0880）亦升近5％。強勢濠賭股已相當貼近疫情前的高位，基本上已頗充分反映第四季、2021年賭收全面復蘇的預期，是否值博見仁見智。但當中一個因素值得留意，就是賭牌續期。金沙中國大股東Sheldon是特朗普的金主，每逢中美關係惡化，金沙中國股價都難有運行。若市場預期金沙中國將會出局，最受惠的當然是上述兩股，尤其是銀娛，反之則會是低殘的金沙股價大反彈。但暫時市場明顯押注前者。

[張兆聰 還看今朝]