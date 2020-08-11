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經濟
2020年8月11日星期二
技術取勝
投資策略
科技股拖累 恒指再挫154點 考驗100天線 濠賭股逆市升
騰訊明公布中期業績 手遊業務看俏
安樂工程曾跌逾8%
水災推高食品價 中國7月CPI升至2.7%
陸金所貨幣基金攻港
黃楚標大灣區航空港申牌照 《南早》：擬廉航形式營運 國泰急跌7％
再有兩家中概股擬港第二上市
神州租車：中期最多虧損43億人幣
轉數快7月交易量急增近4倍
丘鈦7月鏡頭模組銷量跌7.4%
希慎廣場零售額急跌33% 中期核心盈利跌3.4% 派息維持27仙
內地銀行業 不良貸款率升至1.94％
虛銀WeLab：已逾萬人申開戶
《財富》世界500強企業 中資數目首超美資
麥當勞控前CEO 隱瞞與3員工性關係
沙特阿美：亞洲原油需求近回到疫前水平
張兆聰：澳門恢復自由行 小注銀娛
李浩德：藥明康德亮點在「專利費」
金曹：引伸波幅升至36% 蘋果風險上升
薛偉傑：特朗普封殺TikTok 導火線疑造勢大會被耍
技術取勝：電盈中線料上試5.4元
日清入股本地農場野菜谷
劉思明：科技指數整固 騰訊跑輸沽壓大
周顯：炒自己股份 易過真做生意
湯文亮：中標價並不是市價
內地客揸悅堤5年半蝕840萬 原作度假之用 屋苑1個月連環現蝕讓
太古城本月首10日13宗成交
匯璽III入伙 周末20宗租賃倍升
御海灣周五再售53伙 兩成半招標賣
首都廣場64呎舖 7年勁蝕九成
仲量聯行：中環46萬呎商廈招頂租 佔市場三成半
技術取勝：電盈中線料上試5.4元
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【明報專訊】銀娛58元阻力不輕（圖）
宇華宜守50天線7.1元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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