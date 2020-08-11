薛偉傑：特朗普封殺TikTok 導火線疑造勢大會被耍

這難免有些令人費解。究竟這個短視頻程式可以對美國的國家安全構成什麼威脅，令特朗普的出手打壓要如此快和狠？

根據近日一些美國人的推測，特朗普忽然間對TikTok大力打壓，其中一個主要原因或者導火線，其實可能是因為他在6月20日的那次競選造勢大會，被一群TikTok用戶耍了一遍！

話說特朗普在解除封城措施之後的首場競選造勢活動，原安排於6月19日在奧克拉荷馬州的第二大城市塔爾薩舉行。

但該市曾經發生美國歷史上針對黑人的最大一次種族暴力事件，而特朗普選擇舉行造勢大會的日期，居然又毫不避忌的定在解放黑奴的紀念日「黑人解放日」，即6月19日。

既報私仇 也可分散民眾注意力

只是在引發公眾憤慨之後，他才勉強將日期推遲一日到6月20日。所以，這場集會從一公布就引起了極大爭議。這些爭議，引起了TikTok上一個和政治無關的亞文化群體的注意。一群韓國流行音樂的美國年輕粉絲，決定針對該集會來一次惡作劇。

他們號召大伙兒去到各個有關特朗普競選的網站上，預先登記將會參加這次集會，但實際當然不會去。這麼一傳，假登記的人就超過100萬。

特朗普的競選團隊對於這樣踴躍登記的情形，竟然信以為真。他們興奮地宣布，現場參加圖爾薩造勢大會的粉絲，將達到至少10萬人。由於圖爾薩體育館只能容納1.92萬人，所以他們準備連體育館外的大片空地也使用。

但結果可想而知。有人引述消防部門的統計，真正到場的特朗普支持者只有6200人，即是連場館座位的三分之一都不到。

這成為CNN網站的頭條新聞，令特朗普頓時成為全國笑柄。縱橫商場數十年、連電視節目主持和總統都做過、極度自負的特朗普，被這樣一群黃毛小子作弄了，自然深深不忿。

再者，美國今年第二季的GDP數據太難看了，負增長33%，有如1929年的大蕭條。特朗普需要用更爆的話題，來分散公眾的注意力。因此，當找到疑似的國家安全藉口來對付TikTok時，正好來個大報復兼一箭雙鵰。

TikTok挽救措施 均與大選有關

數日前，TikTok美國總經理Vanessa Pappas在網站上發表聲明，指TikTok美國宣布了3項新措施，以打擊錯誤信息、虛假訊息和其他可能破壞2020年美國總統大選的內容。這更加令人覺得，她自己也可能懷疑，是因為那次惡作劇而觸怒了特朗普。

說回TikTok收集的用戶數據，根據最苛刻的說法，可能包括：手機型號、屏幕分辨率、作業系統、時區、移動運營商、IP地址、哪些視頻是用戶觀看和評論的、定位數據、用戶按鍵規律或節奏等。

這的確比較多，但一般相信，美國其他社交媒體程式收集的數據亦相差無幾，或許只是少了最後一項。TikTok的馬虎，或許只是在用戶安裝程式之前的數據收集聲明當中，沒有先小人、後君子的申報出來。

加上中國大陸在2017年6月開始實施的《國家情報法》要求，所有內地實體都要與國家安全機構合作，支持、協助和配合國家情報工作，保守國家情報工作秘密。這便成為了美國遏制任何內地科技企業的萬能key。

TikTok打法律牌 成功機會渺茫

至於審查內容方面，英國《衛報》去年曾報道，TikTok審查了一些被認為是政治敏感的內容，包括有關六四事件和西藏的內容等。

而《華盛頓郵報》則進一步指出，內地的後台負責人對於視頻是否能夠發表擁有最終決定權。但TikTok的中國母公司字節跳動其後表示，這類指引之後已經被刪去，似乎是暗示TikTok在各地區有自己的後台負責人。

據媒體報道，TikTok打算訴諸法律行動，與美國政府據理力爭。但是，以現在美國的政治氛圍，要完全推翻美國政府臆測的國家安全風險，並不容易。而且，美國現任司法部長本身就是一個對華極端鷹派。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]