金曹：引伸波幅升至36% 蘋果風險上升

倘移除微信 中國銷量或跌逾兩成

如中美關係持續惡化，不排除蘋果也會中招，有分析師指如iPhone在國內被迫移除微信的話，中國銷量可能下滑20%以上。現時蘋果引伸波幅大概反映這方面憂慮。蘋果股價上周五跌10.34美元或2.27%，由於消息突然，加上剛剛發表季績後上升，後市高位調整機會較大。蘋果引伸波幅拉升到36，比1年平均29高了7點，通常股價的下方目標可設定為近期股價高位457.65美元回調引伸波幅的一半，即股票期權莊家評估股價可回調14.5%至18%。中國業務影響蘋果盈利不多於20%，技術支持位先看457.65美元回調14.5%約391美元，如回調18%則是375美元。當然引伸波幅每天有變，如繼續高於36，下跌風險將會增加。

恒指近期已經第三次跌穿50日均線，技術走勢轉弱。最近三次恒指收市跌穿50日平均線日期：是7月24日24,705點、7月30日24,711點、8月6日24,931點。除打壓TikTok及微信打「中國牌」之外，特朗普政府周一派衛生部長到台灣建立官方聯繫打「台灣牌」，周末因《港區國安法》，制裁香港特首林鄭月娥等11個官員打「香港牌」，現時看來為了11月總統大選可以無所不用其極，後市會比較波動。期指50日平均線24,800點變成大阻力、活躍期權PUT 23,600至24,000點，盤路雖然較淡，但未見大手沽低。

參考資料：郭明錤〈若蘋果全面下架微信，則iPhone中國銷量將下滑20%~30%〉，https://technews.tw/2020/08/10/wechat-will-no-longer-be-sold/

[金曹 期權制勝]