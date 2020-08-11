李浩德：藥明康德亮點在「專利費」

今年以來股價升逾七成

現在的港股，全球合同研究機構（CRO）龍頭之一的藥明康德（2359）的營運規模算是最大，總市值接近3000億元人民幣，今年股價表現升逾七成，每年收入約百億元人民幣，每年收入增長速度高於內地大藥企平均的兩成增速，估值相對較昂貴。藥明康德的業務涉及面廣，公司主張小分子藥物一站式的服務平台，在中美地區提供實驗室服務，還有臨牀研究服務及合同開發生產服務（CDMO）。客戶包括環球藥企、生物科技公司、醫院、研究所等，無論在藥物發現、臨牀試驗前後及藥物製造的階段都會有生意來往，因此對勞動力需求很大，去年公司僱員數目逾21,000人。

藥明康德的收入模式分為客戶定制服務（FFS）及全時當量服務（FTE），公司的主要穩定收入來源來自FFS模式，簡單來說是客戶定制任務給你，只要達到要求便可收取服務費。另外，當客戶使用平台並進入另一重要藥物開發過程，如完成重要的發現、研發或生產階段等，公司有權收取進度費用，作為額外的收入來源。公司只會在成本難以控制的情况下，才會採用FTE模式處理項目，並以每名僱員的工作時間收取固定費率。

雖然以上這些模式看似沒有特別之處，但其實藥明康德還有個收費模式叫「專利費」（銷售分成），當公司協助客戶藥物成功商業化時，會以藥物銷售的若干百分比收取專利費。市面上有些藥物每年銷售是逾百億美元的，因此這個專利費為藥明康德帶來巨大的想像空間。藥明康德暫時已進入臨牀試驗的項目不多，截至去年分別只有6個及1個項目處於II及III期臨牀試驗，但有38個項目正處於1期臨牀試驗，隨着新增客戶的數量逐漸增加，藥明康德獲取銷售分成的可能只是時間問題。

未受疫情影響 第2季業績反彈

儘管在新冠疫情影響下，成功控制成本讓藥明康德第二季業績反彈過來，內地的實驗室服務及CDMO現已完全恢復運作，因此強勁的收入增速更比預期好。由於公司有約六成收入來自美國客戶，中美關係惡化或是公司面臨的短期挑戰，但長遠無礙CRO/CDMO的行業發展，畢竟環球藥企正面對着研發收益下滑及專利懸崖的風險，因此筆者認為藥明康德的「一體化、端到端」的平台理念將會成功。

（C基金現時持有藥明康德的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]