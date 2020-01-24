麥當勞控前CEO 隱瞞與3員工性關係

指手機刪裸照影片電郵毁證據

新發現證據包括一些麥當勞女職員的裸體或裸露照片及影片，全部在2018年底或2019年初拍攝，並作為附件由公司電郵帳戶發送到伊斯特布魯克的個人電郵帳戶。據稱，伊斯特布魯克在接受麥當勞的調查前，從手機刪除這些照片和電郵。法庭文件稱，伊斯特布魯克還向一名與其發生性關係的員工，批出價值數十萬美元的特別股票獎勵。麥當勞現任行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）稱，麥當勞不容忍任何員工的行為不符合公司價值觀。

一名「女伴」獲發特別股票獎勵

此外，踏入下半年以來，全球企業併購熱潮重啟。受疫情衝擊的企業，紛紛為應對經濟衰退作準備，部分大型企業則乘勢擴張。根據研究機構Refinitiv的數據，7月以來的短短6周內，全球已簽署了8宗規模超過100億美元的併購交易，數目是2007年金融海嘯爆發前一年經歷的大型併購潮以來，最快的下半年開局。

這些交易包括馬拉松石油（Marathon Petroleum）以210億美元將旗下的Speedway加油站業務出售給7-11連鎖便利店的日本所有者Seven & i Holdings，以及半導體企業Analog Devices以200億美元收購競爭對手Maxim Integrated Products。高盛分析指出，全球大宗併購交易的反彈並不尋常，疫情令蓬勃了6年的併購交易突然中止，但隨着股市回升，很多交易又重新恢復。

（綜合報道）

[國際金融]