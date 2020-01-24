《財富》世界500強企業 中資數目首超美資

美國總統特朗普周末簽署行政命令，延長部分紓困措施，刺激美股早段向上，道指升逾250點。運動品牌Nike及飛機製造商波音早段分別升3%及5%，銀行股向上。

阿里巴巴跳升50位至132名

過去一年，世界500強企業的收入達33.3萬億美元（約260萬億港元），按年增長近2%，幾乎相當於中、美兩國去年GDP總值。但這些企業的利潤總和只有2萬億美元，按年減少超過4%。近期部分被熱炒的中美科技企業股也有上榜，包括美國的蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟、facebook，以及中國的京東 （9618） 、阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 和小米 （1810）。其中今年排名132的阿里巴巴，較去年躍升50位。

不過由於排名以收入計算，上榜的企業並不能保證其盈利能力。今年榜單上的五大輸家，分別是：墨西哥國家石油公司（Pemex）、全球最大油田服務商Schlumberger、軟銀（Softbank）、美國郵政服務（US Postal Service）及日產（Nissan），過去一年它們合共虧損520億美元。

中國企業盈利水平低於整體

至於最賺錢的全球500強企業，沙特阿拉美石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco） 以880億美元的利潤，連續兩年成為最賺錢企業。「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡是第二大賺錢企業，蘋果則排第三。工行、農行、建行繼續位列利潤榜前10位。不過整體來說，中國企業盈利水平較低。上榜的124家內地及香港企業，平均利潤不到36億美元，約為美國企業一半，也低於全球500強企業平均41億美元利潤。上榜的內地企業平均銷售收益率為5.4%，低於美國企業的10.5%，平均淨資產收益率為9.8%，低於美國企業的17%。

（綜合報道）

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