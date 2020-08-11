希慎廣場零售額急跌33% 中期核心盈利跌3.4% 派息維持27仙

明報記者 蕭嘉聰

希慎昨午公布業績，午後股價向上，收市報22.95元，升2％。

利蘊蓮表示，本港經歷去年下半年的社會事件後，今年初更陷入新冠肺炎疫情，香港多方面運作因此停止，再加上中美緊張關係，令經營環境更困難。集團與租戶關係密切，一直有提供減租及市場推廣措施，預料下半年零售市道仍持續受壓，最重要是能否控制疫情，例如5、6月疫情放緩時就看到強勁反彈，有信心只要疫情放緩就可「向前行」。

利蘊蓮：最重要是成功控制疫情

集團財務總監賀樹人補充，自從去年下半年社會事件起零售業特別受影響，希慎已開始提供租金協助，整體而言今年上半年提供的租金減幅與去年下半年相若。

希慎上半年營業額下跌5％至19.81億元，寫字樓業務組合營業額下跌0.2%至 9.27億元，出租率96%；商舖業務組合營業額下跌10%至9億元，出租率94%；住宅業務營業額則下跌1.3%至1.54億元，出租率83%。

集團首席營運總監呂幹威指出，旅客未能來港只是短期問題，但這段時間會努力提升本地消費。至於商戶組合不是單受旅客所影響，更多是根據整體情况調整，令旅客及本地客都認為希慎的商戶組合具吸引力。

呂幹威又稱，每個租戶對市場看法不一樣，有些租戶會選擇收縮業務，亦有新租戶加入，目前看到有不少新租戶願意作嘗試，集團會因應情况作調整條件，令租戶做到好生意。

希慎擬派中期息維持27仙，按年持平。利蘊蓮稱「睇下香港情况」，不會預測末期派息情况。她又指，集團一直有留意中港及外國的資產，只要有好收購機會「都會去睇」。

摩通：上半年業績遠好過同業

摩根大通指出，希慎上半年業績遠好過同業，核心盈利表現勝預期，中期息維持派27港仙亦是正面信息，雖然近日爆發新一輪疫情令前景不明朗，但寫字樓及住宅業務上半年均實現正面復蘇。

花旗亦指出，希慎上半年業績合乎預期，其中商舖營業額下跌10%至9億元，主要是因為租金減免及續租租金下跌。該行維持希慎「買入」評級，目標價37.4元。