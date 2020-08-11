轉數快7月交易量急增近4倍

金管局：疫情刺激網上銀行用量

據金管局數據，今年7月港元轉數快交易量為1313.35萬次，金額為1396.62億元。港交所（0388）創新實驗室聯合主管Lukas Petrika亦在論壇表示，今年香港約有60隻新股來港上市，疫情下運作正常，相信疫後會有更多公司來港上市。

此外，投資推廣處昨日亦宣布啟動全球Fast Track計劃，為金融科技周推出的一站式平台，將邀請貿易金融、銀行、保險、監管科技等9個主要金融科技領域的企業申請，至8月底截至。

平台協助全球金融科技公司提供諮詢，來港開展業務，並為參加者提供金融科技商業配對服務。計劃將邀請來自9個主要金融科技領域的企業，包括貿易金融、資本市場、零售銀行、商業銀行、保險、監管科技、財富科技、支付及企業資源規劃，由今日起至本月底（8月31日）期間提交申請。

投資推廣署表示，將有約10家企業將獲邀在11月2至6日舉行的金融科技周，進行線上決賽爭奪額外獎項。投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，符合條件的公司可向政府申請支援，資助金額由11.1萬至260萬美元（約86萬至2015萬港元），他又指在過去兩周，該計劃已錄得超過100份申請。