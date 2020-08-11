再有兩家中概股擬港第二上市

華住酒店傳集資78億

資料顯示，華住目前市值105億美元（約為809億港元）。酒店業於新冠疫情遭受打擊，華住於今年首季業績發布會表示，料第二季度淨收入按年最多跌34%，惟管理層同時表示，內地酒店入住率已出現復蘇迹象。

此外，外電報道，在美國上市的內地私立教育機構新東方教育已選定安排來港第二上市的投行，正與美銀、瑞信及瑞銀研究上市安排。報道引述消息人士表示，新東方最快今年底可完成第二上市，集資規模至少10億美元（約為78億美元）。新東方及上述投行對報道不予置評。

新東方教育最快年底成事

綜合多家媒體報道，今年以來，在美上市中概股至少有9家先後傳出有意回港上市。其中年初已傳出有意來港的，有連鎖飲食巨頭百勝中國及內地旅遊平台攜程。至京東（9618）、網易（9999）上市後，先後傳出來港中概股則包括兩家數據中心運營商世紀互聯及萬國數據、兩家私營教育機構新東方及好未來、中通快遞、華住酒店、寶尊電商。

另據外電報道，中國火鍋食材供應商鍋圈食匯傳考慮最快明年上市，香港為潛在地點之一，預料集資規模介乎4億至5億美元（約為31.2億至39億港元）。彭博社引述知情人士稱，公司主要投資者之一IDG資本已與投行就潛在IPO進行了初步討論。根據公司網站資料，鍋圈食匯產品包括火鍋底料、冷凍食品、生鮮、小食等，於內地共有逾3600家門店。

仍有公司有意赴美上市。繼理想汽車、貝殼找房後，外電IFR報道，平保（2318）旗下金融科技公司陸金所已秘密在美國提交上市申請。惟陸金所回應內媒指，不評論市場傳聞。