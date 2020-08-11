黃楚標大灣區航空港申牌照 《南早》：擬廉航形式營運 國泰急跌7％

【明報專訊】《南華早報》昨引述消息指出，本港或將出現第5家航企，由內地富豪黃楚標成立的大灣區航空已於上月向民航處提交航空營運人許可證申請（AOC）。本報昨分別向民航處及空運牌照局查詢，民航處證實有關消息；惟空運牌照局指至今仍未收到任何根據有關規例提交的新牌照申請，因此估計新航企申請仍屬起步階段。本報同時致電黃楚標查詢，獲對方確認已入紙申請，但整個申請程序或有待明年初才獲批，暫時對航企的營運方向未有頭緒。本地最大航空公司國泰航空（0293）股價昨日跌7％，收報5.09元。
明報記者 葉子晴
翻查公司註冊處文件，大灣區航空早在2010年5月24日註冊成立，並先後多次更名，最初註冊名稱為東海航空，至去年1月17日更名為東海航空（香港），到去年12月又再度改名為香港紫荊航空；最終在今年7月8日改名為大灣區航空，並以此註冊名稱入紙向民航處申請牌照。公司董事除黃楚標之外，同時包括其妻黎慧群及深圳東海集團副董事長李治民。
黃楚標：營運方向未有頭緒
《南早》引述消息人士稱，大灣區航空計劃以廉航形式經營，航線主要集中在內地、東南亞、東北亞等地區。消息人士續指，新航企計算主要使用波音737機型。據東海航空官方網站，公司現有波音「737-800」型飛機23架，預期今年底機隊規模將達到40架，5年後增至80架。
10年前已成立 多次改名
現時在港註冊經營航企除必須獲發民航處的AOC之外，亦同時需持有空運牌照局發出的牌照。根據民航處資料指出，就算有關飛機已在港登記，仍未能作公共運輸用途，航企營運人必須持有民航處處長簽發的AOC。當局表示，接到AOC申請後，民航處處長會考慮申請人各方面的能力，包括其資歷、器材、組織結構、人事、維修及其他支援等，確認申請人資格後才會簽發證書。
在《空運(航空服務牌照)規例》下，申請人需要符合三項條件才可申請要求營辦編定航程，有關條件包括，持有航空營運人許可證；能夠在營運首階段內的任何時間，履行其實際及潛在義務；能夠按照所提交的業務計劃，在營運首階段的首3個月內，在毋須考慮來自經營的任何收入下負擔固定及經營成本。