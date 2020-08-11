黃楚標大灣區航空港申牌照 《南早》：擬廉航形式營運 國泰急跌7％

明報記者 葉子晴

翻查公司註冊處文件，大灣區航空早在2010年5月24日註冊成立，並先後多次更名，最初註冊名稱為東海航空，至去年1月17日更名為東海航空（香港），到去年12月又再度改名為香港紫荊航空；最終在今年7月8日改名為大灣區航空，並以此註冊名稱入紙向民航處申請牌照。公司董事除黃楚標之外，同時包括其妻黎慧群及深圳東海集團副董事長李治民。

黃楚標：營運方向未有頭緒

《南早》引述消息人士稱，大灣區航空計劃以廉航形式經營，航線主要集中在內地、東南亞、東北亞等地區。消息人士續指，新航企計算主要使用波音737機型。據東海航空官方網站，公司現有波音「737-800」型飛機23架，預期今年底機隊規模將達到40架，5年後增至80架。

10年前已成立 多次改名

現時在港註冊經營航企除必須獲發民航處的AOC之外，亦同時需持有空運牌照局發出的牌照。根據民航處資料指出，就算有關飛機已在港登記，仍未能作公共運輸用途，航企營運人必須持有民航處處長簽發的AOC。當局表示，接到AOC申請後，民航處處長會考慮申請人各方面的能力，包括其資歷、器材、組織結構、人事、維修及其他支援等，確認申請人資格後才會簽發證書。

在《空運(航空服務牌照)規例》下，申請人需要符合三項條件才可申請要求營辦編定航程，有關條件包括，持有航空營運人許可證；能夠在營運首階段內的任何時間，履行其實際及潛在義務；能夠按照所提交的業務計劃，在營運首階段的首3個月內，在毋須考慮來自經營的任何收入下負擔固定及經營成本。