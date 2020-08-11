推3厘基金收益券吸客

貨幣市場基金的收益，受拆息等短期利率所影響，環球利率貼近零息，港元拆息自7月起持續低企，問及會否影響產品吸引力，蔡華表示陸錢寶服務較方便客戶，該行亦會在推出初期向客戶送出3厘的基金收益券，3月內可額外增加最多375元收益。

除陸錢寶外，該行亦會選擇大型資產公司的股債基金在平台銷售，未來一兩個月會逐步增加，惟暫未有計劃提供股票買賣服務。該行推出初期，將豁免交易費用至9月底，至於之後的交易費用，蔡華表示會比傳統費率低，惟沒有具體說明。陸金所對每筆提取出帳戶的資金收取20元手續費，蔡華回應表示，平台營運有成本，他又指市面上很少平台沒有費用。

平保旗下的平安壹賬通銀行正在試業，問及雙方會有甚麼合作，蔡華表示金融壹賬通銀行受金管局監管，若要經營財富管理合作，需要領取牌照，目前雙方合作仍在初步探討。