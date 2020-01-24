水災推高食品價 中國7月CPI升至2.7%

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，由於多地水災，對生豬調運產生一定影響，令供應偏緊，豬肉價格按年升85.7%，升幅比上月擴大4.1個百分點；鮮菜價格升7.9%，升幅擴大3.7個百分點，從而推動食品價格按年增加13.2%，升幅擴大2.1個百分點，非食品價格則由上月的上升0.3%轉為持平。

核心CPI回落 反映需求仍弱

交行金融研究中心高級研究員劉學智表示，CPI升幅擴大主要是豬肉和鮮菜等食品價格受到水災等特殊因素擾動，而扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.5%，升幅比上月回落0.4個百分點，反映出目前真實需求還是偏弱。未來隨着特殊因素導致的食品價格波動減弱，預計8月份的CPI還是會回落。

PPI方面，工業生產持續回升，市場需求逐步回暖，國際大宗商品價格繼續向上，令PPI跌幅收窄，其中石油和天然氣開採業價格下降27.8%，跌幅收窄11.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降17%，收窄4.6個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降7.4%，收窄1.9個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由跌轉升，年增0.7%。

穩增長加快 PPI下季有望正增長

至於PPI跌幅收窄，劉學智指符合市場判斷，原因是內地復工復產力度還是比較大，另一方面是大宗商品價格企穩有所上升，此外還有穩增長政策如加快「兩新一重」建設（即新型基礎設施建設、新型城鎮化建設以及交通、水利等重大工程建設），對工業需求有所推動，預料PPI跌幅未來將進一步收窄，不排除第四季重回正增長。