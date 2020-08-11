騰訊明公布中期業績 手遊業務看俏

美收入佔比不高 封殺影響料有限

美銀預計，騰訊第二季度錄得總收入1130億元（人民幣，下同），純利約310億元。集團營收主要由核心遊戲「王者榮耀」（Honor of Kings）及PUBG帶動，預料手遊業務收入按季增長8%，按年計則升近七成。該行指出，隨着線上業務削減支出，以及傳統廣告客戶業務尚未完全恢復，廣告業務收入增長或會放緩，按年只增長兩成。

此外，花旗報告預測，騰訊第二季度總收入按年升23%至1100億元、純利則約271億元，稍低於市場平均預測的290億元。手遊業務方面，受新遊戲「荒野亂鬥」（Brawl Stars）貢獻，以及新冠肺炎下產生的「宅經濟」帶動，估計按年增49%至331億元。而電腦遊戲收入，則料按年跌6.6%、按季減少7.3%至109億元。

多家券商中，暫僅大摩把騰訊目標價下調至500元，評級仍為增持。該行報告指出，雖然騰訊在美國的收入有限，大部分屬遊戲收入，與WeChat無關。但隨着中美緊張關係升溫，或會影響集團未來在當地的投資，以及為遊戲全球化的前景帶來陰霾。不過，最近獲內地批出版號的遊戲名單中包括由騰訊代理的大熱手遊「使命召喚手遊」（Call of Duty Mobile），相信有助減輕部分針對遊戲的憂慮。

騰訊目前在美國的主要投資包括3家遊戲商、電動車生產商Tesla和社交媒體Snap等。以持股計，市值約264億美元。騰訊股價繼續受壓，昨天收報502元，全日跌4.83%。