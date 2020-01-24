科技股拖累 恒指再挫154點 考驗100天線 濠賭股逆市升

美封殺WeChat殃及蘋果 瑞聲舜宇跌

美國早前封殺微信海外版WeChat，騰訊連跌3日昨收報502元，全日跌4.83%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌。科技股續受壓，阿里巴巴（9988）跌2.73%，收報242.4元；小米（1810）跌1.94%；美團（3690）則逆市升0.27%。被外界稱為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析員郭明錤表示，若蘋果將WeChat從全球手機應用程式商店上移除，估計蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將出現明顯衰退，瑞聲（2018）昨跌5.63%，為昨日跌幅最大的藍籌；舜宇光學（2382）跌2.83%。

恒指昨日跌154點，報24,377點，主板成交1352億元。國指跌72點，報9,990點。恒生科技指數昨日跌210點或2.85%，收報7,176點。北水停止沽出，港股通昨日錄得淨流入29.7億元，當中騰訊淨流入9.89億元，美團淨流入7.22億元。截至晚上10時15分，恒指夜期報24,436點，升30點，高水59點。

分析：恒指短線弱 恐跌穿23000

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，由於估值過高，科網股下跌合乎預期，但他坦言「肯定未跌完」，強調美國針對華為及騰訊等企業或僅為初步制裁行動，不排除下一步將針對阿里巴巴等其他大型中資科技公司，科網股包括相關手機設備股均將捱沽，提醒投資者須正視風險。他又指出，隨着恒指季檢或納入大型新經濟股，短期不利於恒指走勢，不排除最差情况將跌穿23,000點。

澳門政府接獲港澳辦通知，將於明日（12日）起恢復珠海居民赴澳旅遊簽註，銀娛（0027）昨逆市升5.59%，為昨日升幅最大的藍籌；澳博（0880）亦升4.88%。李嘉誠基金會繼續增持長實（1113），該股昨跌0.72%，收報 41.15元。

物管內房美國無業務 不受影響

康證投資研究部董事李聲揚認為，目前美國對WeChat的制裁具體措施尚未清晰，估計港股短期審慎，但由於騰訊在美國的業務佔比約兩成，相對較小，除非蘋果決定移除WeChat，否則短線下跌空間有限。他相信有關消息有利於一些在美國沒有業務的股份，例如美團，以及其他物管、內房及內需等板塊。

明報記者 溫藹紅