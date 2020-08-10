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波動市提取強積金三式

【明報專訊】退休人士在退休之年遇上波動市，以往公積金要立刻贖回基金，在低迷市况退休金即縮水。現時強積金可以在退休時移至個人戶口，待市况反彈才取資金，有受託人會安排分批提取僱員戶口的資金。年滿65歲時，有3種方法可處理強積金：其一是分多次提取帳戶內的強積金；其二是一次過提取帳戶內全部強積金；其三為把全部強積金保留在帳戶內繼續投資。如僱員選擇分期提取強積金，受託人須免費處理每年首4期的提取。有關受託人可免費分期提取權益的次數及就其後每次提取所收取的費用的資料可自行查詢。

退休積金計劃協會（PSA）主席劉家怡接受本報專訪時表示，以自己為例，雖然在第二季強積金波動，但因自己離退休年齡還有很長日子，今次遇上波動仍未打算變動自己投資組合。現時跌市反而以相同金額購買基金，即在價低時購入更多基金單位，價高時則購入較少基金單位。

退休前5年加重防守策略

長線而言，有助扺禦投資市場的短期波動。不過，她建議僱員每半年或一年也要檢討自己投資組合，會否因為人生階段不同而作出調整。她認為僱員可以在退休前5年左右開始逐步加重防守策略，如債券比重可以加大，以減少組合波動性。由於疫情關係，中小企公司也開始進行電子化，劉家怡表示，未來會進一步鼓勵企業無紙化。

強積金基金以「未知價」買賣

由於在疫情關係，指不少僱員有更多時間關心自己強積金組合，若需要轉換基金，程序十分簡單。在一般情况下，透過受託人的互動話音系統及互聯網提交轉換基金指示，完成轉換所需的時間，會較以提交文件的方式提交指示為短。部分成分基金投資由不同投資經理管理的核准匯集投資基金，涉及成分基金及核准匯集投資基金之間的交易需在收訖已結算款項後才可獲處理。因此，從一個核准匯集投資基金贖回成分基金單位，並把資產重新分配至另一個核准匯集投資基金的過程，需要較長時間才可完成。強積金基金買賣有別於股票買賣。正如零售基金一樣，強積金基金買賣是以「未知價」方式進行，即基金單位的價格要待收市後，經過計算基金的淨資產值後才能釐定。

現時股市較為波動，而債券價格表現出色，強積金組合是否應減股增債呢？駿隆集團常務董事陳銳隆表示，「市場預期央行量寬及政府補貼經濟措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情况出現持續脫鈎。預期新經濟及藥業板塊將會維持強勢，債券價格亦會持續高企，長債出現輕微調整迹象。長線可根據自身風險承受能力分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高的股票類別基金。」

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出。「隨着市場在第二季反彈，而較集中於股票基金的強積金計劃在第二季的投資表現，比較多元化的強積金計劃的投資表現優勝。」

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示：「全球各地經濟受新冠肺炎疫情影響衝擊後，各地政府紛紛推出大規模救市措施，近日就重啟經濟活動帶動短期市場氣氛，我們對全球股票市場普遍持樂觀態度。然而中期而言，我們仍需留意疫情發展，政治因素亦會隨美國大選臨近產生變化。另一方面，政府債仍然是重要的避險資產，但在全球低息率環境下，對投資組合的防守力相對下降。至於美國信用債券納入聯儲局可購買資產類別，信用利差收窄，帶來吸引的投資機會。」

「地區方面，美國重啟經濟活動及疫苗研究發展，有助帶動短期市場情緒，但是我們亦持續留意第二波疫情爆發所帶來的影響。德國及法國就資助經濟復蘇計劃達成協議，加上歐盟的進一步支持計劃，整體歐洲經濟前景有望逐漸向好。這令部分資金由歐洲政府債券轉投風險溢價較高的股票市場。」簡立恆道，「亞太區經濟關聯全球製造業周期，會受惠於各地尤其是中國內地的活動重啟；商品價格上漲以及美元弱勢均有利亞洲股票市場」。

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