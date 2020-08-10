曼山連續兩月實呎破2萬

明報記者 謝諾文

中原地產區域營業董事歐陽振邦認為，曼克頓山是荔技角一帶樓齡較新及大型二手屋苑，放盤量向來較少，令交投相對區內如西九四小龍及美孚新邨等較為淡靜。歐陽預計，曼克頓山未來交投趨勢將與以往相若，而疫情影響亦不會太大。上月曼克頓山錄不少大額成交，其中2座高層A室，實用面積1591方呎，以4000萬元連雙車位售出，屬市價水平，實呎25141元。原業主2007年8月以1970萬元購入，帳面賺2030萬元或逾1倍。

貝沙灣實呎2.2萬年半新低

踏入本月，疫情下業主不願意讓買家睇樓，料二手住宅交投將持續減少，惟部分業主願意低價沽貨，吸引買家承接。利嘉閣地產分行經理陳漢白指，薄扶林貝沙灣4期9座低層A室，屬實用1038方呎3房連工人房單位，以2328萬元售出，實呎22428元，呎價為屋苑近一年半新低。原業主2007年1192萬元購入，持貨13年帳面獲利1136萬元或約95%。

逸濤灣業主移民 2房1288萬沽

同時，社會政治風波持續，近月二手市場不乏業主移民賣樓。西灣河逸濤灣新近錄得本月首宗成交，有2房單位業主減價沽貨離場。中原分區營業董事李嘉儀表示，逸濤灣3座高層A室，實用面積556方呎，2房間隔，原業主決定移民下，於上月底叫價1380萬元放盤，在憂慮政局及疫情轉差後，最終以1288萬元沽出，實呎23165元，屬市價成交。原業主2002年3月以379萬元購入，持貨約18年，帳面賺909萬元或2.4倍。

鐘表商人劈價千萬沽冠園3房

受疫情影響，零售業生意大減，令部分零售商高層劈價沽售豪宅物業。市場消息指，淺水灣冠園低層C室，3房間隔，實用1780方呎，原叫價6200萬元，早前已減價至5500萬元，據悉最新以5200萬元售出，累劈千萬元，實呎29213元。

原業主為經營生產及銷售錶類產品的冠亞商業集團（0104）主席楊仁及相關人士，2004年以2070萬元購入，持貨16年，帳面獲利3130萬元或1.5倍。

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