雲滙 智慧家居 綠色生活

明報記者 甘潔瑩

攝影 賴俊傑

雲滙暫為新地在白石角區內唯一住宅項目，共提供1444伙，其中1期佔804伙，實用面積介乎277至1279方呎，戶型多元化，標準單位涵蓋開放式至3房連套房及連儲物室間隔，並以3房戶型佔最多，共305伙，實用603至953方呎，佔比達37.9%；開放式單位較少，只有105伙，實用277至357方呎，佔比13.1%。項目亦提供連平台或天台特色戶，數目佔比9.5%，滿足不同買家需求。

設移動桌子 拉開變餐枱

項目現樓示範單位為6座17樓A2室，屬實用510方呎2房連儲物室間隔，大廳呈長方形，間隔四正實用，配合全落地玻璃窗設計，將陽光引進室內，光猛舒適。

發展商在單位內提供多個儲物空間及玻璃飾櫃，可供擺放物品，另大廳設有一張可移動的桌子，用餐時可拉出變成飯桌，若不使用時，可將桌子靠牆，節省空間。

該單位廚房採開放式設計，配套家電齊全，而兩個睡房與大廳同一坐向，外望會所及室外泳池。浴室以白色石材鋪砌，設有淋浴間。

發展商同時開放兩個3房連套房單位，其中一個為6座9樓A3室，實用面積811方呎，屬3房連套房、並連儲物室及工作間間隔。大廳同樣長方形設計，客飯廳間隔分明，並外連露台。大廳與3個睡房坐向相同，望會所及園林景致。主人套房採轉角窗設計，助開闊景觀。與主人房相連的睡房之間的牆壁不屬結構牆，兩房可打通。

此單位的廚房為傳統梗廚，配備Gaggenau煮食爐、西門子焗爐、雪櫃等爐具家電。

手機App一站式管理家居生活

此外，發展商特別為住客設計專屬手機應用程式Intelligent Living App，可憑應用程式進出住宅大堂、會所及使用升降機，而訪客則可憑專屬QR code進入屋苑，既方便又安全。同時，住客可透過應用程式預訂會所設施或其他服務，如租用共享單車、點餐送餐等，業主亦可使用程式內一站式租賃管理服務，便於放租單位或車位。

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