李志成：「疫市」反是置業良機

業主肯減價，部分人會掙扎現時應否入市？筆者在此分析為何疫市下仍是入市良機，首先，買樓屬長線投資，在房屋供求失衡下，樓市多年來經歷種種挑戰仍反覆上升，樓價早已突破1997年的高位。若大家有印象，本年初疫情爆發期間樓價見微調，但第二季疫情緩和時已回升，上半年樓價更錄升幅，可見「抗疫力」驚人。現時疫情第三波將令樓價受壓，不少買家蠢蠢欲動覓筍盤，計劃入市的買家遇到心儀單位不妨大膽還價，隨時有意外驚喜。

資金充裕 低息利業主供樓

其次，世界各地政府推行量化寬鬆救市，回顧金融海嘯後美國聯儲局3次推行量化寬鬆，均推升樓價，目前全球市場資金氾濫，資金不斷湧港，4月以來已有逾千億元資金流入。熱錢增加，現金面臨貶值，奈何存息低企，而股市波動性較大，投資抗疫力強的物業則能有穩定租金收入，相信亦將可享資產增值的回報。

第三，市場資金充裕下息口續向低走，聯儲局維持接近零利率，意味本港低息大環境勢將延續，與樓按相關的一個拆息上周五報0.24厘，以近日新做H按利率H+1.5厘計，實際按息約1.74厘，續低於2.5厘封頂息率，有利業主慳息。

香港置業行政總裁

[李志成]