布少明：物業最值得持有

疫情受控後積壓購買力將爆發

港人對「磚頭文化」的鍾愛在上述調查中可見一斑，筆者認為「物業」更是眾多資產類別中最值得持有的。我們以一些常見的資產類別去簡單比較一下。首先說說股市，雖然投資股票可能有不俗回報，但缺點是風險大，一般市民如要在股市中獲利，需要花費不少時間研究，而且膽量、眼光、運氣缺一不可，因此能在股市中真正致富的往往僅屬小眾，在股市虧損離場的大有人在。

投資債券雖然風險低，但其作用僅可抗通脹，並不能享受資產升值帶來的豐厚回報，在目前資金氾濫下，持有債券的「機會成本」不低。至於持有現金感覺上是「安全」的，但在現時全球各國央行相繼狂印銀紙及維持低息下，現金長遠只會被不斷蠶食購買力。此外，近期大升特升的黃金是實物資產，可抗通脹亦有增值憧憬。不過，最近黃金升勢過急，在屢創新高後回調機會頗大，短線追入黃金相關資產風險不低，而且無收息功能。當中只有香港物業具備極強抗跌力，投資風險相對不高、可抗通脹、有投資升值機會，兼有收租功能，而且還可自住，絕對是筆者眼中的最佳資產類別，沒有之一。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]